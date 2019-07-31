Apple Card, Ağustos Ayında Kullanıma Sunulacak

Geçtiğimiz mart ayından beri Apple Card’ın ne zaman geleceğine dair tartışmalar devam ediyordu. Son gelen haberlere göre, artık kartın ne zaman kullanıma sunulacağı belli oldu. Kesin bir tarih belli olmasa da, Apple CEO'su Tim Cook’un da doğruladığına göre Apple Card, ağustos ayında ABD’de kullanılmaya başlanacak.

Apple Card için Goldman Sachs ile işbirliğine gidilirken, şirketin yaptığı açıklamalara göre kart, ilerleyen zamanlarda ABD’den başka ülkelerde de kullanılabilecek. Ayrıca Apple Card, Apple Pay üzerinden kullanılabileceği gibi fiziksel kart olarak da kullanılabilecek.

Apple Card’dan kısaca bahsetmek gerekirse, kartın klasik kredi kartlarına pek benzemediğini söyleyebiliriz. Üzerinde kart numarası gibi bilgiler almayan Apple Card’ın oldukça sade bir tasarımı var. Şık tasarımının yanında kartın sağladığı bazı avantajlar var. Kart ile Apple’dan yapılacak olan alışveriş bedelinin yüzde 3’ü kullanıcıya geri dönecek. Bu oran, Apple Pay ile yapılan herhangi bir alışverişte yüzde 2 olacak. Kart ile Apple Pay kullanmadan alışveriş yapılması durumunda da yüzde 1 oranında geri ödeme alınabilecek.

Kartın sağladığı en önemli bir diğer avantaj ise yıllık kart ücreti alınmayacak olması. Faiz oranlarının da düşük olacağı Apple Card’ın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.