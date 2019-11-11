Apple Card Cinsiyet Ayrımcılığı Suçlaması ile Karşı Karşıya

New York Finansal Hizmetler Departmanı (DFS), Apple Card müşterilerinin cinsiyet ayrımcılığı ile karşılaştığını iddia eden bir soruşturma başlattı.

Cinsiyete Göre Limit

DFS tarafından başlatılan soruşturma, Apple Card müşterilerinin başvuru sırasında aldıkları kredi kartı limiti için cinsiyet ayrımcılığı ile karşı karşıya kaldığını iddia ediyor. Başka bir deyişle Apple, erkekler ve kadınlar için farklı kart limitleri öneriyor.

Bu konuda en belirgin şikayet Teknoloji Girişimcisi David Hansson ve Steve Woznaik tarafından geldi. Hansson, eşinin kredi notunun iyi olmasına karşın aldıkları kart limiti arasında 20 kat fark olduğunu belirtti. Hansson'un attığı tweete yanıt veren Wozniak benzer bir şeyi yaşadığını ve eşi ile aldıkları limit arasında 10 kat fark olduğunu belirtti. Üstelik Wozniak tüm banka hesabı ve varlıkların ortak olarak kullanıldığını da belirtti.

The same thing happened to us. We have no separate bank accounts or credit cards or assets of any kind. We both have the same high limits on our cards, including our AmEx Centurion card. But 10x on the Apple Card. — Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019

Benzer şikayetlerin ardından harekete geçen DFS, kullanılan algoritmalarıon kadınlara karşı ön yargılı olabileceği sebebi ile soruşturma başlattı. DFS, kasıtlı ya da kasıtsız olarak yapılan bir ayrımcılığın "New York yasalarını ihlal ettiğini" söyledi ve bu durumun ardından kartın sağlayıcısı Goldman Sachs ile iletişime geçti.

Makine Öğreniminin Diğer Yüzü

Son zamanlarda pek çok kuruluş maliyetleri azaltmak için makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanmaya başladı. Bu şirketler arasında bankalar da bulunuyor. Ancak bu gördüğümüz ilk ayrımcılık değil. Benzer şekilde iş alımlarında yapay zeka tarafında bazı ayrımcılıkların yapıldığını görmüştük.

İşin garip taraflarından birisi de Hansson tarafından yapılan şikayetlerin ardından, eşinin kredi kartı limitleri artırıldı. DFS yaptığı açıklamada "New York yasalarının ihlal edilip edilmediğine karar vermek ve tüm tüketicilerin cinsiyetten bağımsız olarak eşit muamele ile karşılaşmasını sağlamak için bir soruşturma yürüteceğiz." dedi.

Söz konusu durum hakkında açıklama yapan kart sağlayıcısı Goldman Sachs, "Kredi limit kararlarımız cinsiyet, ırk, yaş, cinsel yönelim ya da yasalarca yasaklanan diğer herhangi faktörlere değil, müşteri kredibilitesine dayanmaktadır." dedi.