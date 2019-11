Apple Card Cinsiyet Ayrımcılığı Suçlaması ile Karşı Karşıya

New York Finansal Hizmetler Departmanı (DFS), Apple Card müşterilerinin cinsiyet ayrımcılığı ile karşılaştığını iddia eden bir soruşturma başlattı.

Cinsiyete Göre Limit

DFS tarafından başlatılan soruşturma, Apple Card müşterilerinin başvuru sırasında aldıkları kredi kartı limiti için cinsiyet ayrımcılığı ile karşı karşıya kaldığını iddia ediyor. Başka bir deyişle Apple, erkekler ve kadınlar için farklı kart limitleri öneriyor.

Bu konuda en belirgin şikayet Teknoloji Girişimcisi David Hansson ve Steve Woznaik tarafından geldi. Hansson, eşinin kredi notunun iyi olmasına karşın aldıkları kart limiti arasında 20 kat fark olduğunu belirtti. Hansson'un attığı tweete yanıt veren Wozniak benzer bir şeyi yaşadığını ve eşi ile aldıkları limit arasında 10 kat fark olduğunu belirtti. Üstelik Wozniak tüm banka hesabı ve varlıkların ortak olarak kullanıldığını da belirtti.

The same thing happened to us. We have no separate bank accounts or credit cards or assets of any kind. We both have the same high limits on our cards, including our AmEx Centurion card. But 10x on the Apple Card.