Apple Card Desteği iOS 12.4’ün 5. Betası İle Geliyor

Apple tarafından finans sektörünün giriş aşamalarından birisi olarak gösterilen Apple Card seçeneği, çok yakın bir zamanda gerçek oluyor. iOS 12.4 sürümün 5. betası ile birlikte artık Apple Card resmi olarak kullanıma sunulacak. Muhtemelen bu yaz içerisinde Apple şirketinin kart desteğini ABD'li kullanıcılara sunacağı tahmin ediliyor.

Apple şirketinin iPhone cep telefonları için üretimini yaptığı iOS 13 sürümü henüz resmi olarak kullanıma girmedi. Ancak bu sürümün kullanımından hemen önce Apple Card desteğinin verilmesi kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini büyük ölçüde giderdi.

Apple Card desteği şirketin mağazalarında tanıtılıyor

Bloomberg tarafından aktarılan haberlere göre şirketin ABD'deki mağazalarında çalışan kişilere, Apple Card hakkında ilk bilgilendirmeler ve testler yapıldı. Apple Card sisteminin Temmuz ayı itibarıyla tamamen kullanıma sunulacağı da kesinleşmiş oldu.

Apple'ın daha çok bu tarz hizmetler üzerinden kullanıcıları ile temas kurmaya çalışmasını anlayabiliyoruz. Düşen iPhone satışlarından sonra şirket kar oranını yükseltebilmek için bu tarz hizmetleri tercih ediyor. Apple sadece kart işine değil aynı zamanda televizyon gibi alanlarla da uğraşıyor.

Şirketin watchos 5.3 Betası dün yayınlandı. Apple yeni kredi kartı sistemini bu sürümle de kullanmaya çalışıyor. Ancak diğer cihazların da Apple Card desteğini sunması çok daha zor olacak. Peki sizce de şirket, Apple Card gibi hizmetler sayesinde kullanıcıları kendi bünyesinde tutmaya devam edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.