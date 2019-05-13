Apple Card'ın İlk Görselleri Paylaşıldı

Apple'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği özel etkinlikte tanıtılan Apple Card'ın görselleri ortaya çıktı. Kart numarası, CVV kodu ve son kullanım tarihi olmamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apple Card, oldukça sade bir yapıya sahip.

Apple'ın yeni kredi kartını Ben Geskin isimli bir kullanıcı twitter hesabı üzerinden paylaştı. Ben Geskin'in paylaştığı görsellerde Apple Card'ın fiziksel hali görülmekte. Şimdilik sadece Apple çalışanların kullandığı Apple Card, bu yaz içerisinde Amerika’da kullanıma açılacak. Apple Card, standart kredi kartları ile benzer bir tasarıma sahip.

Kartın sol üst tarafında bir adet Apple logosu ve sağ kısmında bir çip bulunmakta. Oldukça sade olan Apple Card'ın arka yüzeyinde Goldman Sachs yazısı ve MasterCard logosu bulunmakta.

Güvenliğin tamamen donanım ve yazılım ile entegre edildiği, kart numarasının güvenlik çipinde saklandığı ve her işlemin dinamik numaralarla güvenlik altına alındığı, Touch ve Face ID ile korunan Apple kredi kartı, Goldman Sachs ile iş birliği içerisinde geliştirildi. Apple Card'ın ülkemize gelip gelmeyeceği ne yazık ki bilinmiyor.

Sizler Apple Card hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple Card ülkemizde kullanıma açılır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!