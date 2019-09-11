Apple Care+ Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Apple, 10 Eylül'de Kaliforniya'daki Apple Park'ta bulunan Steve Jobs Theater'da düzenlediği "By innovation only" Etkinliği'inde Apple Care+'ı duyurdu. Gelin hep beraber Apple Care+'ın özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Apple Care+, Apple'ın kulaklıklarını ve Beats marka kullaklıkları kapsayan garanti uzatma sistemidir. Apple'dan Apple veya Beats marka bir kulaklık aldığınızda kulaklığın garanti süresini iki yıla kadar uzatabilmektesiniz.

Apple Care+ hizmeti kulaklığı satın aldığınız tarihten itibaren 60 gün içinde satın alınabilmekte. 29 dolar karşılığında garanti sürenizi iki yıla çıkarabilmektesiniz. Ayrıca, Apple Care+ sayesinde Apple uzmanlarına canlı destek veya telefon yoluyla 7/24 öncelikli erişim sağlayabilmektesiniz.

Apple, Apple Care+'ı satın alan kullanıcıların kulaklığını batarya ve şarj kablosu da dahil olmak üzere 2 yıl boyunca ücretsiz olarak onarımını veya değişimi yapmakta.

Şu anda Apple Care+'dan şu cihaz sahipleri yararlanabilmekte:

AirPods

Beats EP

Beats Pro

Beats Solo3 Wireless

Beats Studio3 Wireless

BeatsX

Powerbeats Pro

Powerbeats3 Wireless

Apple Care+ servisi şu anda ülkemizde kullanıma açılmadı. Apple Care+'ın Türkiye fiyatı ve ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.

Apple Care+ hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!