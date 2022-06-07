Apple CarPlay Özelliği Tamamen Yenilendi

Apple, geçtiğimiz akşamki WWDC 2022 etkinliğinde bir otomobilin gösterge paneliyle daha iyi bağlantı kurmak ve araç ile derin bir entegrasyon sağlamak için CarPlay'in tamamen yenilendiğini duyurdu. CarPlay kullanıcıları, Apple'ın bilindik tasarımına benzer bir widget tasarımı ile artık gösterge panelinde gördüklerini değiştirebilecekler.

Kullanıcılar gösterge paneline diledikleri gibi yolculuk bilgisi ekleyebilir, araçtaki klimayı kontrol edebilir, hava durumunu görebilir, güncel navigasyon bilgilerini, yakıt ve pil seviyelerini ve çok daha fazlasını görüntüleyebilir. Farklı ekran boyutlarına uyum sağlayabilen bu yenilenmiş CarPlay, aynı zamanda orta ekranda bir iPad'i andıran yepyeni bir arayüze sahip.

Apple CarPlay'i Yenilemeye ve Geliştirmeye Devam Edecek

Apple, gelecek yılın sonlarında yenilenmiş CarPlay ile ilgili daha fazla duyuru geleceğini belirtiyor. Apple, elektrikli bir otonom araç üzerinde dâhili olarak çalışıyor ancak şirket aksilikler ve yönetici ayrılmalarıyla karşı karşıya kaldığı için planlar sürekli erteleniyor. Bu yeni CarPlay entegrasyonu, muhtemelen gelecekte bir Apple aracıyla karşılaştığımızda arayüzünün nasıl görünebileceğine en yakın olan hâli konumunda.

Üreticiler şimdiden Ford, Audi, Jaguar-Land Rover, Nissan, Volvo, Polestar ve daha fazlası dâhil olmak üzere, araçlarına yeni nesil CarPlay'i entegre etmeyi düşünüyorlar. Apple, tüm yeni otomobillerin %98'inin zaten CarPlay'e sahip olduğunu ve kullanıcıların %79'unun bir otomobil satın almadan önce bu özelliğin olup olmadığını önemsediğini belirtiyor.

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