Apple CEO'su Tim Cook'tan Apple Car Açıklaması Geldi

Apple CEO'sunun Apple Car açıklaması merak uyandıracak. Geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj veren ve çeşitli konularda konuşan Apple CEO'su Tim Cook AR gözlükler, Apple Car ve Elon Musk'la ilgili açıklamalarda bulundu. Cook, Tesla'nın fanı olduğunu söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook şirketin yeni ürünleri hakkında nadire bilgi veriyor. Geçtiğimiz gün Kara Swisher ile yaptığı röportajda, Apple'ın artırılmış gerçeklik ve arabalar hakkındaki gelecekteki planlarından bahsetti.

Apple CEO'sunun Apple Car açıklaması

Cook ayrıca otomobillerle ilgili bir soruya da cevap verdi. Yönetici, Apple'ın otomotiv üretme yaklaşımından geniş bir şekilde bahsetti. Tim Cook, "Donanımı, yazılımı ve hizmetleri entegre etmeyi ve bunların kesişme noktalarını bulmayı seviyoruz çünkü sihrin gerçekleştiği yerin bu olduğunu düşünüyoruz. Bunun etrafındaki birincil teknolojiye sahip olmayı seviyoruz." şeklinde konuştu.

Bildiğiniz üzere Apple Car ile ilgili gelen sızıntılar, şirketin diğer şirketlere lisans verebileceği sürücüsüz teknoloji geliştirip geliştirmediğini veya Apple'ın tek başına bütün bir otomobil geliştirmeyi planlayıp planlamadığını tam olarak ortaya koymadı. Cook'un açıklamaları da bu suyu henüz berraklaştırmayı başarmış değil.

Apple CEO'su, artırılmış gerçeklik söz konusu olduğunda, Apple'ın geleceği için kritik öneme sahip olduğunu kabul etti ve çevrim içi konuşmaları geliştirmek için kullanılabileceğini söyledi.

"Sen ve ben şu anda harika bir sohbet ediyoruz. Muhtemelen, tartışmamızı grafiklerle veya ortaya çıkacak diğer şeylerle zenginleştirebilseydik daha da iyi olabilirdi" şeklinde konuştu. Cook'a göre AR teknolojisi sağlık, eğitim, perakende ve oyun dünyasında yeni bir çığır açabilir: " Bu alanların bazılarında telefon kullanımıyla AR teknolojisinin yükseldiğini görüyorum. G elecekte vaatlerin daha da büyük olacağını düşünüyorum."

Apple'ın yıllardır artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı söyleniyor ve son sızıntılar, karma gerçeklik cihazının gelecek yıl piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Artırılmış gerçeklik özellikleri iPhone ve iPad'de zaten mevcut, ancak bazı eğlenceli Snapchat filtrelerinin dışında, henüz yaygın olarak kullanılan bir teknoloji değil.

Tim Cook Tesla hayranı çıktı

Swisher ayrıca Cook'a, Elon Musk'un Tesla'yı Apple'a satma konusundaki başarısız girişimi hakkındaki yorumlarını da sordu. Cook, "Elon ile hiç konuşmadım, ancak Tesla'ya büyük bir hayranlık ve saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.

Apple yöneticisi, "birincil teknoloji"den bahsetti ve robotlarla bağlantılı olarak yapabileceğiniz çok şey olduğunu söyledi. Ancak her Apple projesinin sonunda satışa çıkmayacağı konusunda uyardı. "Şirkette pek çok şeyi araştırıyoruz. Birçoğu asla gün ışığını görmüyor" dedi.