Apple CEO'su: Sosyal Medya Kullanımı Sınırlandırılmalı

Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın CEO'su olan ve basına karşı açıklama yapma konusunda çekingen davranan Tim Cook, İngiltere'de bir okulda söyleşiye katıldı. Söyleşide gençlere ve ebeveynlere seslenen CEO, sosyal medya ve teknoloji kullanımının sınırlandırılmasından yana olduğunu belirtti.

Katıldığı söyleşide sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmadığını ifade eden Tim Cook, sosyal medyanın hem olumlu hem de olumsuz pek çok yanının olduğunu vurguladı. Yaptığı açıklamada "Bir çocuğum yok, fakat bir yeğenim var ve ona bazı sınırlamalar koydum. Benim de izin veremeyeceğim şeyler var ve sosyal medya kullanımı da onlardan biri" sözlerini dile getiren Cook, açıklamasıyla sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

Ayrıca konuşmasının devamında "Ben teknolojinin tamamını kullandığımız sürece başarıya ulaşabileceğimizi düşünenlerden biri değilim. Şahsen tüm bu mecraların hiçbirini de takip etmiyorum" şeklinde konuşan CEO Cook, teknolojiden bazen uzak kalınmasının iyi olacağını ve 'teknolojiden uzak durmak kişiyi başarısızlığa götürür' düşüncesine de karşı çıktığını ifade etti.

Şu anda dünyanın en büyük teknoloji şirketinin CEO'su olan ve teknolojiye karşı bu tarzda açıklamalar yaparak kullanıcıları şaşırtan Cook ayrıca, edebiyat dersinde teknoloji kullanımının yanlış olacağını "Edebiyatta teknoloji kullanımının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz, ben düşünmüyorum" sözleriyle dile getirdi.

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