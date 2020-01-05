Apple CEO'su Tim Cook 2019'da Ne Kadar Kazandı?

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yöneticileri şüphesiz dünyanın en yüksek kazanan insanları arasında. Ancak bu kazançlarının önemli ölçüde dalgalanmasını da engellenemiyor. 2018'de 15.7 milyon dolar kazanan Apple CEO'su Tim Cook'un kazancı 2019'da düşüş yaşadı.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın yöneticisi Tim Cook'un 2019'da 11.6 milyon dolar maaş, teşvik ve ikramiye kazandığı bildirildi. Cook'un maaşındaki düşüşün nedeni olarak 2018'e kıyasla Apple'ın zayıf finansal performansı sebep gösterildi.

FP'nin raporuna göre Cook, 3 milyon dolarlık bir maaş alıyor. Bunun yanı sıra 2019 için ek bonuslar ve teşvikleri kapsamında 7.7 milyon performans bonusu ve yaklaşık 885 bin dolar güvenlik, seyahat ve avantaj primi alan Cook' un 2019 için performans bonusu, Apple'ın satış hedeflerini yüzde 28'i aşmasından geliyor. Apple, 2018'de satış hedeflerini yüzde 100 aşmış ve CEO geçen yıl 12 milyon dolar ek bonus kazanmıştı.

Tim Cook Gerçekten Başarılı mı?

2019'da Apple, iPhone 11 serisiyle satış başarısı gösterse de beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Apple'ın donanım ve yazılımına yönelik net satışlar 260.2 milyar dolara ulaşırken, faaliyet geliri 63.9 milyar dolara yükseldi. Bu donanım tabanlı gelirdeki düşüşü hesaba katan Apple, yazılım tarafında elini güçlendirmek istiyor. Apple şimdi News+, TV+, Müzik ve Arcade gibi hizmetleri vurguluyor.