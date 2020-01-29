Apple CEO'su Tim Cook, 5G Hakkında Konuştu

Apple CEO'su Tim Cook, 5G teknolojisi hakkında birkaç açıklamada bulundu. Tim Cook, 5G teknolojisinin yeni yeni kullanılmaya başlandığına dikkat çekti.

Tim Cook, Ser Verip Sır Vermedi!

2020 yılının ilk çeyreği için finansal sonuçlarını duyuran Apple'ın CEO'suna 5G teknolojisi hakkında sorular yöneltildi. Tim Cook, gelecekteki Apple ürünlerinde 5G teknolojisi bulunup bulunmayacağı hakkında herhangi bir yorumda bulunmayacağını ancak 5G teknolojisinin küresel olarak dağıtımının ilk aşamalarında olduğunu söyledi.

Tim Cook mevcut iPhone serisinden gurur duymadığını, üretim hattında olan ve gelecekte tanıtılacak olan cihaz için heyecanlandığını açıkladı. Gelen raporlar ve söylentilere göre, Eylül 2020'de tanıtılacak olan iPhone modellerinde 5G bağlantı teknolojisi bulunacak. 5G teknolojisi hakkında Apple'ın çalışmaları bulunmakta ancak bu çalışmalar resmi olarak paylaşılmamakta.

En son gelen sızıntıda Apple'ın 5G teknolojisi için Qualcomm ile işbirliği yaptığı söylenmekte. Apple'ın yeni iPhone modellerinde Qualcomm'un yonga setlerini görebiliriz. Konu ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Tim Cook'un yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerinde 5G desteği olur mu? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!