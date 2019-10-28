Apple CEO'su Tim Cook, AirPods Pro ile Görüntülendi

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yeni kablosuz kulaklık modeli olan AirPods Pro'yu kullanırken görüntülendi. Apple CEO'su yeni AirPods Pro'yu öne çıkarmak için Twitter hesabındaki profil fotoğrafını değiştirdi. Tim Cook, profil resmini AirPods Pro kullanırken çekilen bir fotoğraf ile değiştirdi.

Tim Cook Profil Resmini Değiştirdi

Apple'ın çok kısa süre önce tanıttığı yeni kablosuz kulaklık modeli olan AirPods Pro, Tim Cook'un kulağında görüntülendi. Apple CEO'su Tim Cook'u çok yakından takip eden kullanıcılar, gözlerinden hiçbir detayı kaçırmıyor.

Tim Cook, AirPods Pro tanıtıldıktan hemen sonra profil resmini değiştirdi. Apple CEO'su Tim Cook'un kulağında bir adet AirPods Pro modeli bulunmakta. Hemen aşağıdan Tim Cook'un yeni profil resmi ile eski profil resmini görebilirsiniz.

sol taraftaki yeni profil resmi / sağ taraftaki eski profil resmi

Eski profil resmi ile yeni profil resmi arasında çok bir fark bulunmamakta. Yeni resimde sadece Tim Cook'un sol kulağında yeni AirPods Pro yer almakta. AirPods Pro modeli tasarımı ile kullanıcıları kendisine hayran bırakacak gözüküyor.