Apple CEO'su Tim Cook iPhone 11 Satışlarından Umutlu

Dünya genelinde en çok konuşulan şirketlerden bir tanesi olan Apple ilginç bir ivme kazanmaya başladı. Tim cook tüm bu gelişmelerden son derece memnun gibi görünüyor. İşte Apple hayranlarını sevindirecek haberimizin detayları.

En büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Apple, 2019 yılında yeni bir iPhone ürünü olan iPhone 11 modelini tanıttı. Bu tanıtımın hemen ardından şirketin önemli bir satış geliri elde edeceği tahmin ediliyordu. Tim Cook Bu satışlardan çok daha umutlu görünüyor.

Apple CEO'SU Tim Cook eski model telefonlar hakkında da konuştu

Apple şirketinin yeni tanıttığı akıllı telefonlarında 699 dolar başlangıç fiyatını ortaya koymasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

Reuters aracılığıyla verdiği röportajda özellikle de Çin ile ilgili satış rakamlarının büyük umut verdiğini ifade etti. Apple'ın 2020 baharında ikinci nesil iPhone SE piyasaya sunmak istediğini söyleyen Cook, yakın bir zamanda ticaret savaşlarının bitmesi gerektiğini de söyledi.

Genel olarak değerlendirildiğinde Tim Cook oldukça iyimser bir tablo çizdi. Ona göre Apple öncekilerden çok daha iyi bir satış rakamına ulaşacak. Peki sizler de Tim Cook gibi düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.