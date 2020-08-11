Apple CEO'su Tim Cook 1 Milyar Dolar Servete Sahip!

Koronavirüs pandemisi sırasında Apple hisselerinde büyüme yaşayan Apple CEO'su Tim Cook net servetiyle dudak uçuklatıyor. Teknoloji yöneticileri arasında milyarderler listesine girmeyi başaran CEO Tim Cook, artık 1 milyar dolar servete sahip.

Salgın sebebiyle onlarca şirket ekonomik sıkıntı çekiyor olsa da Amazon, Google, Apple gibi firmalar marka değerini artırmaya devam ediyor. Apple şirket hisselerinin değer kazanmasıyla birlikte Apple CEO'su Tim Cook net serveti de 1 milyar seviyesine ulaşmış durumda.

Apple CEO'su Tim Cook net serveti

Teknoloji dünyasının tanınmış isimlerinden Bill Gates, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi milyarderler kulübüne girmeyi başaran CEO Cook, 847 bin 969 Apple hissesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Şu anda net serveti 1 milyar doları geçen Apple yöneticisinin yatırımı nereye yapacağı da tartışılıyor.

Daha önceki yıllarda gelirinin büyük kısmını Apple'la çalışan hayırsevere kuruluşlara açacağını söyleyen CEO Cook, net servetinin büyük kısmını hayır kurumlarına bağışlamasıyla alkış topluyor.

10 yılı aşkın süredir Apple'ın yöneticisi olarak görev alan Tim Cook, yeni iPad ve iPhone 12 serisinin tanıtılmasıyla birlikte daha da zengin bir isim haline gelebilir. Yatırımcılar da Apple hisselerindeki büyük artış için Ekim-Kasım aylarını bekliyor.