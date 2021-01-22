Apple CEO'su Cook Trump'a 6000 Dolarlık Mac Pro Hediye Etmiş

Apple CEO'sunun Trump'a Mac Pro hediyesi sosyal medya gündemini karıştırdı. Eski ABD Başkanı Trump'a 5999 dolar değerinde bir Mac Pro hediye ettiği ortaya çıkan Apple CEO'su Cook'un, fabrika açılışı nedeniyle böyle bir hediye gönderdiği belirtiliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Times ortaya çıkarana kadar vergi beyannamelerini vermeyi reddetmişti. Ancak Çarşamba günü yayınlanan mali açıklamalar arasında ilginç bir rapor da gözlemlendi. Trump'ın görev yaptığı süre boyunca kabul ettiği birkaç hediye arasında Ford, Boeing ve Apple'dan da parçalar bulunuyor.

New York Times yazarlarından David Enrich, Twitter'da açıklanan hediyelerden birinin Apple CEO'su Tim Cook tarafından verildiğini ve 5,999 dolar değerinde bir Mac Pro olduğunu belirtti.

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ — David Enrich (@davidenrich) January 21, 2021

Apple CEO'sundan Trump'a Mac Pro hediyesi

Pek çok şirket lideri kendisini Trump'tan uzaklaştırırken, Cook ise Trump ile yakın bir diyalog halindeydi. Trump Ağustos 2019'da yaptığı açıklamada, diğer CEO'ların aksine Cook'u her zaman doğrudan aradığını söyledi. Cook'a Trump ile ilişkisi sorulduğunda ise doğrudan iletişim kurabildiklerini dile getirdi.

Bu doğrudan iletişim Apple'a bazı avantajlar getirmiş gibi gözüküyor. Örneğin 2019'da Apple'ı Çin ithalat tarifelerinden muaf tutması için Trump ile görüşen CEO Cook, Apple Watch ve bazı Apple ürünlerinde tarife muafiyeti onayı almayı başarmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump ise Apple ile olan yakın ilişkisini üretime olan katkının kanıtı olarak lanse etti. Kasım 2019'da Apple tarafından açılan bir Teksas fabrikasını gezdikten sonra Trump, "Bugün Teksas'ta Amerika'ya yüksek maaşlı işler getirecek büyük bir Apple fabrikası açtım." ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu tesis 2012'den beri Apple ürünlerini üreten Apple ile sözleşmeli Flex adlı bir şirkete aitti.

İdari açıklamalarda Cook'un hediyesinin "Apple'ın yeni fabrikasında üretilen ilk Mac Pro Bilgisayar" olduğu şeklindeydi. Ancak tesiste üretilen ilk Mac Pro olduğu iddiası şüpheli. Çünkü The Verge'in de belirttiği gibi Teksas'taki Flex fabrikası 2013'te Mac Pro üretmeye başlamıştı.

Tüm bu yakın ilişkiye rağmen son haftalarda Apple CEO'su kendisini Trump'tan uzaklaştırmış gibi görünüyor. 6 Ocak'ta Kongre Binası'na yapılan saldırıların ardından bu olaylarının "üzücü ve utanç verici" olduğunu tweetledi.