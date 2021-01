Apple CEO'su Cook Trump'a 6000 Dolarlık Mac Pro Hediye Etmiş

Apple CEO'sunun Trump'a Mac Pro hediyesi sosyal medya gündemini karıştırdı. Eski ABD Başkanı Trump'a 5999 dolar değerinde bir Mac Pro hediye ettiği ortaya çıkan Apple CEO'su Cook'un, fabrika açılışı nedeniyle böyle bir hediye gönderdiği belirtiliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York Times ortaya çıkarana kadar vergi beyannamelerini vermeyi reddetmişti. Ancak Çarşamba günü yayınlanan mali açıklamalar arasında ilginç bir rapor da gözlemlendi. Trump'ın görev yaptığı süre boyunca kabul ettiği birkaç hediye arasında Ford, Boeing ve Apple'dan da parçalar bulunuyor.

New York Times yazarlarından David Enrich, Twitter'da açıklanan hediyelerden birinin Apple CEO'su Tim Cook tarafından verildiğini ve 5,999 dolar değerinde bir Mac Pro olduğunu belirtti.

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ