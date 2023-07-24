Apple, Çerçevesiz Ekran Geliştirerek Yakında Bizleri Şaşırtabilir!

Çok yakında iPhone 15 serisini tanıtacak olan Apple, ekran tasarımı açısından da yeni hazırlıklar yapmaya başladı. Genellikle yeniliğe ve farklı tasarımlara açık olan Apple, gelecekte çerçevesiz ekrana sahip iPhone'lar üretmek istiyor. Bu konudaki hedefini gerçekleştirebilmek adına Samsung Display ve LG Display ile ortak bir çalışmaya girişti. Onlardan iPhone'un tüm ön çerçevelerini kaldıran bir OLED ekran geliştirmesini istedi.

Samsung Display ve LG Display ise şimdiden çalışmalara başladı. Öyle ki; organik ışık yayan OLED'ler geliştirerek iPhone'un ön ekran çerçevesini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediler. Böylece Apple, kullanılan kavisli ekranlardan farklı olarak, düz ekran tasarımına sahip bir telefonda çerçevesiz kullanımı sağlayacak.

Buradan da anlaşılıyor ki Apple bu yeni tasarımını hayata geçirirken bir yandan da iPhone’un düz ekranını ve köşeli tasarımını korumak istiyor. Aslında bunun sebebini anlamak pek zor değil. Çünkü Apple, bu zamana kadar ürettiği cihazlarda ekranlardaki kavisli kısmın çözünürlüğü bozduğuna inandığı için düz ekran tasarımlarını tercih ediyordu.

Çerçevesiz Ekran Tasarımı Nasıl Bir Teknolojiyle Geliştirilecek?

Çerçevesiz bir ekranın üretilebilmesi için ince film kapsülleme (TFE) ve ekran altı kamera (UPC) teknolojilerini iyileştirmek ve geliştirmek gerekiyor. Ayrıca kapsüllemenin daha ince olabilmesi için UPC'nin ekranın geri kalanıyla homojen halde tutulması gerekiyor.

OLED ekranı koruyan ince film, oksijeni önleyen ve boşlukları dolduran bir yapıya sahiptir. Bu teknolojiyi geliştirmek biraz zaman alacaktır. Ancak yine de Apple, daha ince ve çerçevesiz ekran konusundaki hedeflerini gelecek yıllarda gerçekleştireceğe benziyor.

Sizce çerçevesiz ekrana sahip bir iPhone nasıl olacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.