Apple Harekete Geçti: ChatGPT'ye Rakip Geliyor!

Dijitalizasyon adıyla anılan bu yüzyıl günden güne teknolojik gelişmelerin egemenliğine doğru yol alıyor. Bu gelişmelerin merkezinde yer alan Apple, yineçığır açıcı bir teknoloji üzerine çalışıyor.

Apple ChatGPT'ye Rakip Oluyor

Bloomberg tarafından yayımlanan haberde Apple’ın yeni bir chatbotu üzerine çalıştığı bildirildi. ChatGPT’nin rakibi olacak bu uygulama için Apple, şu ana kadar net bir bilgi paylaşmadı.

Medyaya yansıyan haberlere göre Apple’ın yeni dil modelinin adını Ajax olacak. Üretim aşamasında birden fazla ekibin yer alacağı proje derin bir gizlilik anlayışla sürdürülüyor. Apple’ın bu uygulamayı ChatGPT’ye rakip olarak üreteceği konuşulsa da Apple’ın bu uygulamayı neden üreteceği konusunda net bir bilgi şu ana kadar kaynaklara yansımadı.

Haber kaynaklarına yansıyan bu haber, Apple CEO'su Tim Cook'un Günaydın Amerika'ya Apple’ın üretici yapay zeka teknolojisine yakından baktığını söylemesinden sonra yayılmaya başladı.

Bloomberg'in edindiği bilgilere göre , projeyi John Giannandrea ve üst düzey yönetici Craig Federighi yönetiyor. Apple’a Siri'yi geliştirmek ve denetlemek için işe alınan Giannandrea’nın bu ekipte yer alması iddiaları kuvvetlendiriyor.

Sizce Apple, bu teknolojiyi neden üretiyor olabilir? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.