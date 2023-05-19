ChatGPT'ye Bir Darbe Daha: Apple, Çalışanlarına Kısıtlama Getiriyor!

Apple, projelerine karşı korumacı olması ve çalışanlarından son derece gizlilik beklemesiyle bilinen şirketlerden biri. Doğal olarak teknoloji devi, çalışanlarının ChatGPT'yi kullanırken yanlışlıkla özel verileri sızdırma ihtimalinden endişe duyuyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesini önlemek için Apple'ın ChatGPT ve GitHub'ın kodu otomatik tamamlayabilen Copilot'u gibi diğer yapay zekâ araçlarının kullanımını kısıtladığı bildiriliyor. Journal ayrıca Apple'ın kendi büyük dil modelleri üzerinde çalıştığını da söylüyor.

Nisan ayı başında The Economist Korea, üç Samsung çalışanının ChatGPT ile gizli bilgileri paylaştığını bildirmişti. Görünüşe göre bir çalışan sohbet botundan veritabanı kaynak kodunda hata olup olmadığını kontrol etmesini isterken, bir diğeri kodu optimize etmesini istedi. Üçüncü çalışanın ise sohbet botuna kaydedilmiş bir toplantı yüklediği ve ondan tutanak yazmasını istediği bildirildi.

Samsung da Apple Gibi ChatGPT Kullanımından Endişeleniyordu

Apple'ın üretici yapay zekâ araçlarının kullanımını nasıl kısıtladığı ve bunların kullanımını tamamen yasaklayıp yasaklamadığı belli değil ancak Samsung, yaşadığı durumun ardından bu konuya dair sıkı önlemler almaya başlamıştı.

Apple'ın kendi yapay zekâ projeleri hakkında şu anda pek bir şey bilinmiyor ancak tüm yapay zekâ çalışmaları, daha önce Google'ın arama ve yapay zekâ ekiplerini yöneten John Giannandrea'nın gözetimi altında. Teknoloji devi ayrıca son birkaç yıl içinde bir dizi yapay zekâ girişimini de satın almıştı.

Apple başkanı Tim Cook, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda yapay zekâ ile ilgili bir soru üzerine şirketin temkinli bir yaklaşım benimsediğini ima etmişti.