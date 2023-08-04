Apple, ChatGPT'ye Rakip Yapay Zeka Geliştirdiğini Açıkladı: Neler Beklemeliyiz?

Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde şirketin birkaç yıldır gizlice üretken yapay zekâ araçları üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bu şaşırtıcı açıklama, Apple'ın ChatGPT'ye rakip olacak ve muhtemelen "Apple GPT" adını taşıyacak bir yazılımı beklenenden daha kısa bir süre içinde piyasaya sürme ihtimaline işaret ediyor.

Cook, Apple'da artan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının, insanların yaşamlarını zenginleştirmeyi amaçlayan üretken yapay zekayâ odaklandığını açıkladı.

Apple GPT mi Geliyor?

Apple'ın üretken yapay zekâ alanındaki gelecek planları hakkında bu kadar açık olması, projelerini gizli tutmasıyla bilinen bir şirket için alışılmadık bir durum.

Bu denli bir açıklamanın gelmesi ve çalışmalarda oldukça ilerleme kat edilmiş olması, Apple GPT'nin ileri bir geliştirme aşamasında olabileceğini gösteriyor ancak bu açıklama, yapay zekâ teknolojisinde ChatGPT gibi rakiplerinin potansiyel olarak gerisinde kalmakla eleştirilen Apple üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Apple hayranları, bu teknolojinin etrafında oluşturulan beklentileri karşılayıp karşılamadığını görmek için sabırsızlanıyor ve "Apple GPT"nin lansmanı için de çok beklemeyeceğiz gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.