Apple Çift Ekranlı iPhone ile Karşımıza Çıkabilir!

Son zamanların hızla yükselen trendi olan katlanabilir telefon sektörüne hala giriş yapmayan Apple, hiç beklenmedik bir ürün ile karşımıza çıkabilir.

Çift Ekranlı iPhone

Apple tarafından alınan yeni patent temelde çift ekranlı bir iPhone modelini içeriyor. Söz konusu teknoloji patent içerisinde "birden fazla elektronik cihaza sahip sistem" olarak adlandırılıyor ve tıpkı LG'nin yaptığı gibi birleştirilebilir ve ayrılabilir yapıda iki ekran içeriyor.

Temel kullanımın Galaxy Z Flip, Galaxy Fold ve Motorola Razr ile oldukça benzer olduğu görülmekte. Buna karşın katlanabilir cihazlar teknik olarak tek ekrana sahipken söz konusu patentte birbirinden ayrı iki ekran bulunuyor. Bu da kullanıcılara büyük ekran istedikleri durumlarda çift ekran kullanımı imkanı sunarken, daha küçük ekran istedikleri durumda tek ekran kullanımını imkanı sunuyor.

Tabii ki diğer tüm patentlerde de olduğu gibi fazla heyecan yapmamakta fayda var. Patentler bir ürünün kesin olarak çıkacağını göstermek yerine patenti alan şirketin o yönde bir ilgisinin olduğunu işaret eder. Oldukça dikkat çekici pek çok patent bulunuyor olsa da bunların büyük bir kısmı meyve vermez ve bazıları da uzun bir geliştirme sürecine girerler.

Peki siz bu teknoloji hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu mantıklı bir adım olur mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.