Monitörleri Yan Yana Koyma Derdine Son: Apple Çift Monitör Standı Üzerinde Çalışıyor

Apple, Salı günü verilen bir patent başvurusuna göre bir çift Pro Display XDR monitörünü monte edebilen yeni bir çift monitör standı üzerinde çalışıyor. Pro Display XDR, Apple'ın mevcut en yüksek renk doğruluğuna ve çözünürlüğüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için profesyonel bir monitör.

Tabii ki bu standla ilgili sorun, sadece tek bir Pro Display XDR'yi desteklemesidir. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından 3 Aralık'ta yayınlanan ve 28 Haziran 2022'de verilen bir patent başvurusunda Apple, muhtemelen Pro Display XDR veya gelecekteki benzer bir monitör için amaçlanan bir çift monitör standını detaylandırıyor.

"Çift Monitör Standı" başlıklı patent, "birden fazla monitör için dikey, yatay ve merkez serbestlik dereceleri" sağlayabilen göze hoş gelen bir montaj çözümünü detaylandırıyor. Apple mevcut monitör standlarının sıklıkla "kullanımı uygun ve doğal olma pahasıyla" üretildiğini belirtiyor.

"Birçoğu, kullanıcının ayarlamayı zor, garip ve zaman alıcı hâle getiren önemli sürtünme veya histerezis ile başa çıkmasını gerektiriyor. Bu tür sorunlar, yüksek kaliteye, tatmin edici bir kullanıcı deneyimine sahip olmaya engel oluyor. Bu nedenle elektronik cihazlar için standlar ve desteklerde sürekli iyileştirmelere ihtiyaç var."

Apple Mevcut Monitör Standlarının Yeteri Kadar İyi Olmadığını Düşünüyor

Ek olarak patent, çoklu monitör kullanan iş yerlerinin genellikle gereksiz yere büyük, aşırı karmaşık, estetik açıdan hoş olmayan ve verimsiz gereksiz mekanizmalara sahip olan standları kullandığını belirtiyor. Apple'a verilen bu patent, çoklu monitör kullananlar için bu monitörleri doğru hizada ve olabildiğince estetik görünümde tutabilecek bir stand üretmesine imkân tanıyor.

Patentin büyük bir kısmı Perşembe günü yayınlanan "Display Lift Arm" başlıklı başka bir patent başvurusuyla benzer tasarım felsefelerini paylaşıyor. Apple'ın çift monitör sistemi ile aynı gün dosyalanan bu patent, esasen Apple'ın mevcut Pro Display XDR standını detaylandırıyor ve Apple'ın hem mevcut standı hem de çift monitör seçeneğini aynı anda geliştirdiğini gösteriyor.