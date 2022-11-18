Apple Cihazınız Güncel Değilse Birileri Sizi Dinliyor Olabilir!

Kullandığınız ancak artık güncelleme almayan veya güncellememeyi tercih ettiğiniz Apple ürünlerinde Bluetooth erişimi ile özellikle Siri konuşmalarının gizlice dinlenmeye neden olduğu ortaya çıktı.

Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemlerinde keşfedilen yeni bir güvenlik açığı, Bluetooth erişimi olan uygulamaların Siri ile konuşmaları gizlice dinlemesine neden olabildiği fark edildi. Eğer işletim sisteminiz güncelleme alıyorsa ve son sürüme güncellediyseniz bu açıktan bir zarar görmüyorsunuz.

Apple zamanında bu iddiaları "bir uygulama, bağlı bir AirPod kullanarak ses kaydedebilir." diyerek sorunu kabul etmişti. iOS 16.1'deki Core Bluetooth sorunu da zamanında SiriSpy olarak adlandırılarak CVE-2022-32946 tanımlayıcısı ile kayıtlara geçmişti. Hatayı ve açığı çözen güncelleme iOS ve macOS sürümlerine gönderildi ancak bu güncellemeyi alamayan cihazlar ya da aldığı hâlde güncellememeyi tercih eden kişiler hâlâ tehdit altında.

Zarar Görmemek Adına iOS ve macOS Güncellemelerinin Yapılması Gerekiyor

Uygulama geliştiricisi Guilherme Rambo konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bluetooth erişimi olan herhangi bir uygulama, Siri ile konuşmalarınızı ve AirPods veya Beats kulaklıkları kullanırken iOS klavye dikte özelliğinden gelen sesi kaydedebilir. Bu, uygulama mikrofon erişim izni talep etmeden ve uygulama mikrofonu dinlediğine dair herhangi bir iz bırakmadan gerçekleşir."

Eğer Apple cihazlarınızı güncellememeyi tercih ediyorsanız, bu tip tehlikeli güvenlik açıklarından zarar görmemek adına cihazlarınızı güncellemeniz tavsiye ediliyor.