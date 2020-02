Apple Cihazınızın Tamiri için Evinize Gelecek!

Son zamanlarda satış öncesi destek olduğu kadar satış sonrası destek de tüketici kararını etkileyen bir etmen olarak öne çıkmaya başladı. Apple başlattığı yeni onarım hizmeti programı ile birlikte cihazınızı onarmak için evinize kadar gelmeyi planlıyor.

Apple Evinize Gelip Cihazınızı Tamir Edecek

Şu aşamada Amerika sınırları içerisindeki altı şehir için geçerli olacak olan bu programla birlikte Apple, bozulan cihazınızın tamirini evinizde ya da ofisinizde gerçekleştirecek ve hızlı bir şekilde size geri teslim edecek. Şirketin destek sayfasında fark edilen bu program yerinde tamir olarak adlandırılmış durumda.

Yerinde onarım hizmeti şu an oldukça sınırlı bir hizmet alanını kapsıyor gibi gözüküyor. Hizmetin şu an için San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston ve Dallas sınırlarında mevcut olduğunu söylemekte fayda var. Şirket bu programın detaylarında "Yerinde servis, belirli yerlerde mevcut olabilir." ifadelerine yer vermiş durumda. Benzer şekilde "Yerinde ziyaret ücreti alınabilir." ifadeleri de dikkatleri çeken bir başka detay oluyor.

Apple için yerinde onarım hizmeti pek de yeni sayılmaz. Şirket hali hazırda AppleCare for Enterprise dahilinde kuruluşlar için bu hizmeti sunuyor. Ancak bireysel tüketiciler için oldukça yeni ve inovatif bir adım olduğu söylenebilir.

Buna karşın yerinde onarımın sunduğu kısıtlı sayıda onarım seçeneği ve muhtemelen can yakacak ekstra ücretler gibi ek detaylar yerinde onarımın herkes için iyi bir seçenek olmayacağı anlamına geliyor. Yine de ihtiyacınız olduğunda böyle bir seçeneğe sahip olduğunuzu bilmek güzel bir şey olabilir.

Hizmetin şu an Amerika'da dahi kısıtlı bir yapıya sahip olduğunu düşünürsek en azından kısa vadeli dönemde ülkemize gelmesini beklemiyoruz. Olası gelişmelerde sizleri haberdar edeceğiz. Siz de bu yeniliklerden haberdar olmak isterseniz bizi takipte kalın.