Apple Cihazlarda Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı! İşte Detaylar

Pangu Team ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre cihazda depolanan tüm hassas verileri şifreleyen ve güvenliğini sağlayan Secure Enclave çipinde güvenlik açığı tespit edildi. Apple cihazlarda güvenlik açığı ortaya çıkması kullanıcıları endişelendirdi. Söz konusu güvenlik açığı ile ilgili detaylar haberimizde.

Apple, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bazı cihazlarında Secure Enclave çipi kullanıyordu. Secure Enclave çipi sayesinde cihazda depolanan hassas veriler şifreleniyordu ve böylece hassas verilerin güvenliği sağlanıyordu. Pangu Team ekibi, Secure Enclave çipinde kalıcı bir açık bulduklarını iddia etti.

Pangu Team ekibi tarafından tespit edilen söz konusu açık, yazılımsal güncelleme ile çözülebilecek türden bir açık değil. Bazı Apple ürünlerinde tespit edilen açığın yazılımsal güncelleme ile çözülememesinin nedeni açığın yazılımsal değil donanımsal temelli olmasıdır.

Söz konusu açık ile neler yapılabileceği hakkında detaylı bir bilgi paylaşmayan Pangu Team ekibi, bu açık ile birlikte özel güvenlik anahtarlarının şifrelerinin kırılabildiğini belirtti. Bu durum, bilgisayar korsanlarının Apple kullanıcılarının hassas verilerine erişebileceği anlamına geliyor. Peki, hangi Apple ürünlerinde Secure Enclave çipi yer alıyor?

iPhone 5 ve sonrası, iPad (5. nesil) ve sonrası, iPad Air (1. nesil) ve sonrası, iPad mini 2 ve sonrası, iPad Pro, T1 veya T2 çipe sahip olan Mac modelleri, Apple TV HD (4. nesil) ve sonrası, Apple Watch Series 1 ve sonrası, HomePod cihazlarında Secure Enclave çipi yer alıyor. Bu sebepten ötürü söz konusu açık bu cihazlarda mevcut.

Pangu Team ekibi tarafından ortaya atılan iddianın ne kadar doğru olduğu ise bilinmiyor. Apple konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen günlerde söz konusu açık ile ilgili daha fazla detay paylaşılacaktır.

