Apple ve Çin'in 275 Milyar Dolarlık Gizli Anlaşması Ortaya Çıktı

Apple ve Çin'in 275 milyar dolarlık gizli anlaşması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Apple CEO'su Tim Cook ve Çin hükümet yetkilileri arasında gizli bir şekilde imzalanan anlaşma birçok tavizi içeriyor.

The Information'ın yeni bir raporuna göre Apple CEO'su Tim Cook, 2016 yılında şirketin işini aksatan düzenleyici baskısına karşı Çin hükümetiyle bir anlaşma yaptı.

The Information tarafından görüntülenen dahili belgelere göre, beş yıllık anlaşmanın 275 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor ve Apple'ın ülke ekonomisi için yeterince çalışmadığına inanan Çinli hükümet yetkililerini yatıştırmayı amaçlıyordu.

The Information raporlarına göre Cook, 2016 yılı boyunca App Store, Apple Pay ve iCloud gibi hizmetleri tehdit edebilecek eylemler konusunda hükümet yetkilileriyle lobi yaptı.

Apple ve Çin'in 275 milyar dolarlık gizli anlaşması ne içeriyor?

Apple'ın Çin'deki hükümet işleri ekibi, Çinli liderlerle ilişkileri yumuşatmak için ülkenin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile bir mutabakat oluşturdu. Şirket liderleri ayrıca 2016 yılında iTunes kitaplarını ve filmlerini etkileyen baskının ardından, üst düzey Çinli yetkililerle görüşmeyi bir öncelik haline getirdi.

Anlaşma, Apple'ın Çinli üreticilerin en gelişmiş üretim teknolojilerini oluşturmasına ve işçileri eğitmesine yardımcı olma taahhütlerini içeriyordu. Aynı zamanda Apple cihazları için daha fazla parça için Çinli tedarikçilere ulaşma, Çinli yazılım şirketleriyle anlaşma yapma, Çin üniversiteleriyle teknoloji konusunda çalışma ve Apple'ın Çin'e milyarlarca dolarlık yatırım yapma sözünü de içeriyordu.

Bazı yatırımlar Çinli teknoloji şirketlerine yönelikti; belirtilen diğer yararlanıcılar arasında yeni perakende mağazaları, yenilenebilir enerji projeleri ve araştırma ve geliştirme merkezleri yer aldı.

Apple, anlaşmanın çoğunu hala devam ettiriyor gibi görünüyor. Şirket, 2016 yılında Çin'in en büyük rüzgar türbini üreticisi Xinjiang Goldwind Science and Technology ile bir anlaşma yaptığını duyurdu, iCloud operasyonlarını 2017'de Çin'e taşımayı planladı, 2018'de Çin'de temiz enerji için 300 milyon dolarlık bir yatırım fonu başlattı.

Ayrıca Çin'de 11 perakende satış mağazası daha ve Çinli üretici Luxshare Precision Industry'yi iPhone 13 üretimine dahil etti.

Apple'ın yatırımları son zamanlarda Çin'de patlama yaşıyor. The Information raporlarına göre, Eylül ayında sona eren dönemde Çin pazarından 68 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti ve ülke şu anda Apple'ın toplam satışlarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.