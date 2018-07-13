Apple, Çin’de 300 Milyon Dolarlık Temiz Enerji Fonu Kurdu

Apple, her ne kadar teknoloji endüstrisindeki hamleleriyle adından söz ettiriyor olsa da, son dönemde yeşil enerjiye yaptığı yatırımlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Cupertinolu şirket, Çin’de yaklaşık 300 milyon dolarlık temiz enerji fonu kuracağını açıkladı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı tüm hızıyla devam ederken, Apple’dan çok ilginç bir hamle geldi. Teknoloji devi, Çin’de yenilenebilir enerji üretiminde kullanılacak yaklaşık 300 milyon dolarlık bir fon kuracağını duyurdu.

Bu, Apple’ın "dünyanın en kirli havasına sahip ülkesi" olarak adlandırılan Çin’deki temiz enerji kullanımını artırmaya yönelik ilk adımı değil. Şirket, 2015 yılında Kuzey, Doğu ve Güney Çin'de 200 megavatın üzerinde güç üretebilen güneş panelleri inşa etmişti. Söz konusu girişimle her yıl 265.000'den fazla eve temiz enerji sağlayan şirket, yapacağı yeni yatırımla birlikte 1 milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor.

Apple, önümüzdeki dört yıl boyunca 10 farklı enerji tedarikçisi ile birlikte "Çin Temiz Enerji Fonu'na” yaklaşık 300 milyon dolar yatırım yapacak. Fon, Avrupalı ​​varlık yönetim şirketi DWS Group tarafından yönetilecek ve şirketlerin daha fazla yenilenebilir enerji satın alabilmelerine avantaj sağlayacak bir yol haritası izleyecek. Çünkü Apple, temiz enerji projeleri arttıkça, daha küçük şirketlerin bu fırsatlardan yararlanmakta güçlük çekeceğini düşünüyor.

Apple, geçtiğimiz Nisan ayında faaliyet gösterdiği 43 ülkede yer alan mağazalarının, üretim tesislerinin ve data merkezlerinin yüzde 100 yenilenebilir enerji kullandığını duyurmuştu. Şirket, 2017 yılında 636-megavat olan enerji ihtiyacının 286-megavatlık kısmını yeşil enerjiden sağlamıştı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı "2016 Yenilenebilir Enerji Raporu"na göre, dünya genelinde yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 2022'ye kadar yüzde 43 artarak 920 bin megavata ulaşacak.