Apple Çin'de Büyük Şok Yaşadı: Satışlar Yerlerde

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Apple son dönemlerde pek iyi sonuçlar almıyor. Kuruluşun özellikle Huawei karşısında rekabet etmekte zorlandığı görülüyor. İşte Apple ile ilgili pek olumlu olmayan haberimizin detayları.

Akıllı telefon satışları incelendiğinde şu anda Samsung ilk sırada. Huawei ise hemen ardından ikinci sırada ve Apple üçüncü olarak bu iki firmayı takip ediyor. Ancak ne yazık ki Apple için durum pek parlak değil. 2019 yılının son çeyrek raporları yavaş yavaş açıklanıyor ve ilginç tablolar karşımıza çıkıyor.

Apple satışları Çin'de gerilemeye başladı

Yapılan son açıklamalarla birlikte Apple tarafından üretilen akıllı telefonların Çin'de son 5 yılın en düşük satışını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Özellikle de Çin gibi dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesinde böyle bir durumun ortaya çıkması, şirketi zor durumda bırakıyor.

Apple tarafından üretilen ve amiral gemisi olan iPhone 11 akıllı telefonları piyasaya sürülmeseydi Apple şirketi Çin pazarında %40 oranında gerileme yaşayacaktı. Ancak bu akıllı telefon modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, şirketin şimdi satışlar ile ilgili %28 gerileme yaşadığı ortaya çıktı.

Böyle bir tablonun ortaya çıkmasındaki en büyük sebeplerden birisi, hiç şüphesiz Apple şirketinin 5G ve katlanabilir ekran konusunda yeni fikirler ortaya koyamaması. Ayrıca ABD tarafından uygulanan Huawei ambargosu bu satışlarda etkili oldu. Peki sizce Apple yeniden toparlanma sürecine girebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.