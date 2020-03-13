Apple, Çin'deki Mağazalarını Yeniden Açtı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Apple, Çin'de yer alan tüm mağazalarını kapatma kararı almıştı. Şirket bugün kapatılan mağazaları yeniden açma kararı verdi.

Çin'de Apple Mağazaları Hizmet Vermeye Başladı!

Çin'in Wuhan kentinde koronavirüsle mücadele için kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı. Apple da Çin'de bulunan 42 mağazasını yeniden açtı. Çin'de koronavirüs salgınına yakayalan vatandaşların iyileşmeye başladığı söylenmekte. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Apple Reopens All 42 China Stores After Virus Closures https://t.co/M2ZdIYE8zc https://t.co/3OteKJIpTP — Mark Gurman (@markgurman) March 12, 2020

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görüldüğünü söyledi.

Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu’nun görevlendirdiği ekibin başında bulunan ve hükümete danışmanlık yapan Zhong Nanshan, yeni tip koronavirüsün ne zaman biteceği hakkında açılama yaptı. Zhong Nanshan yaptığı açıklamada koronavirüs salgının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi. Açıklamayı yapan bilim adamı Zhong Nanshan, SARS virüsünü bulan isim olarak bilinmekte.