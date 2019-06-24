Apple, Çin İle Olan Ekonomik Bağlarını Zayıflatacak

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, Apple gibi şirketlerin canını sıkmaya devam ediyor. ABD’li bazı şirketler tarafından yapılan açıklamaya göre Çin, artık eskisi kadar cazip bir ülke değil ve bunda ABD-Çin savaşının etkisi büyük. Ancak tek nedenin bu olduğunu söylemek mümkün değil. İşte haberimizin detayları.

Küresel ölçekte güç kazanan bütün şirketler, genellikle Çin gibi ülkeleri tercih ettiler. Çin içerisinde biriken ve önemli kar oranlarına kavuşan uluslararası kuruluşlar, özellikle de genç nüfustan çok faydalandılar. Hem üretim maliyetlerinin düşük olması, hem de işçi maliyetlerinin büyük bir alanı kaplamaması üreticilerin en büyük memnuniyetiydi. Ancak Çin, bu tarz avantajların kaybetmeye başlıyor.

Apple ve Çin arasındaki ticari ortaklık giderek küçülecek

ABD'nin Çin ile büyük bir ticaret savaşı başlatması uluslararası kuruluşların bir tercih yapmasına neden oldu. Bu kuruluşlar ya üretim maliyetlerini düşürmek için başka ülkelere fabrikalarını kaydıracak ya da hizmet bedellerini yükseltecekti.

Hizmet bedellerinin yükseltmek bir yana daha da düşüren uluslararası kuruluşlar birinci seçeneği tercih etti. Öncelikli olarak fabrikalarını Çin dışındaki Tayvan ve Hindistan gibi ülkelere kaydırmayı uygun buldular. Bu ülkeler şu an için Çin'den daha cazip fırsatlar sunabiliyor.

Apple şirketi Çin'deki düşük doğum oranları ve işçi maliyetlerinin artması nedeniyle üretimini %30 oranında başka ülkelere kaydırmaya karar verdi. Peki sizce de Apple tarafından izlenen bu strateji doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.