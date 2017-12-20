Apple, Çinli Giyim Markasının Logosunu Çalmış Olabilir

Apple tarafından yayınlanan iOS 11 güncellemesiyle beraber App Store'un logosu değiştirilmişti. App Store logosunda yer alan 'A' harfini güncelleyen Apple'ın bu logoyu Çinli giyim markasından çaldığı iddia ediliyor. KON isimli Çinli marka logonun hak ihlali için Pekin Halk Mahkemesine başvurdu ve mahkeme davayı başlattı.

Bir süredir telif haklarıyla başı dertte olan Apple'a yeni bir dava daha açıldı. iOS 11 güncellemesinden sonra App Store'un logosunda değişiklik yapan şirketin yeni logoda KON markasından fikir hırsızlığını yaptığı ifade ediliyor. Bu sebepten dolayı Apple'a dava açan giyim markası ABDli şirketten ulusal medyada özür dilemesini ve ekonomik kayıp için tazminat ödemesini talep ediyor. Fikir hırsızlığı ve telif hakları suçuyla mahkemeye başvuran KON, iOS 11 güncellemesine sahip olan cihazların satışının durdurulmasını istiyor.

KON markasının logosuna baktığımızda logonun pastel boya kalemlerinden oluştuğunu görüyoruz. Apple'ın yaptığı güncellemeden sonra App Store logosunun da pastel boya kalemlerinden oluştuğu göze çarpıyor. Bunlara ek olarak genellikle bu tip davaların uzun bir süreçten sonra sonuçlanığını biliyoruz ve Apple'ın davayı kaybetmesi durumunda temyiz başvurusunda bulunmak zorunda kalacağını düşünüyoruz. Konu hakkında henüz açıklamada bulunmayan Apple'ın logoyu tekrardan güncelleyip güncellemeyeceği konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.

Bir süre önce yine Çinli bir firma olan Xintong Tiandi Technology'nin "IPHONE" adlı ürün serisi ile ilgili telif haklarını ihlal eden Apple, bu davayı kaybetmişti. Ancak Apple'ın telefonları Çin'de hala iPhone ismiyle satılıyor.