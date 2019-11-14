Apple Çok Fena Dolandırıldı!

Yapılan açıklamalara göre Apple, kendisine milyonlarca dolara mal olan büyük bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.

10,000 Sahte iPhone ile Başbaşa Kaldı!

Apple, "Türünün en büyük sahtekarlığı" olarak adlandırdığı yeni bir olayla karşı karşıya kaldı. Söz konusu dolandırıcılık kapsamında 14 kişi suçlanıyor. Bunun şirkete olan maliyeti ise 6,1 milyon dolar olarak açıklandı. En az 14 kişinin yer aldığı dolandırıcılık, kısa süre içerisinde gündeme oturmayı başardı.

Kısaca bahsetmemiz gerekirse Çin üzerinden Amerika'ya sahte iPhone ve sahte iPad getiren dolandırıcılar, bu cihazları Apple Store'a götürüp hatalı çalıştıkları iddiası ile iade ediyor. Apple çalışanları da fark etmeden bu sahte ürünleri gerçek iPhone ve iPad modelleri ile değiştiriyor.

Bu değişimin ardından Çin'e dönüş yapan gerçek ürünler, ülkede satılıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre bu program kapsamında değişimi yapılan cihaz sayısı 10,000 adetin üzerinde. Aynı şekilde bu olayın şirkete maliyetinin de 6,1 milyon dolar olduğu belirtilmekte.

Alışkanlık Haline Geldi

Apple avukatlarından Robert Brewer yaptığı açıklamada "Her şekilde önemli miktarda para olsa da, bu kovuşturmanın parasal kayıplardan daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Yürütülen çalışma ile birlikte olayda ismi geçen üç kardeş günün erken saatlerinde FBI tarafından tutuklandı. Benzer şekilde diğer isimler için de çalışmalar sürdürülüyor.

Bu tip bir dolandırıcılık aslında pek de şaşırtıcı değil. Bu yılın başlarında iki üniversite öğrencisi benzer sahte iPhone programı ile 1 milyon dolar değerinde iPhone elde etmişti.