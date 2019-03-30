Apple Çok İddialı: iPhone 11 Kamerası Su Altında Çekim Yapabilecek

Diğer akıllı telefon üreticilerinden her zaman farklı olmaya çalışan Apple, görünen o ki bu farkını tekrar ortaya koyacak. Huawei firması, Mate X modeliyle birlikte katlanabilir teknolojide devrim yaparken; Samsung, Galaxy S10 5G modeliyle Apple'a fark atmaya çalışıyor. Eylül ayının sonlarında ürünlerini piyasaya sunacak olan Apple'ın ise elindeki en büyük koz kamera özellikleri olacak gibi görünüyor.

Akıllı telefonlarda yazılım mı donanım mı tartışması devam ederken Apple, buna daha çok yazılım diyenlerin tarafında. Şirketin yayınlanan patent dosyasında; ilerleyen dönemlerde çıkacak iPhone modellerinde su altı kamerası olacağı ifade ediliyor.

iPhone 11 kamerası, Apple'a rekabet gücü kazandıracak

Apple tarafından üretilen iPhone cep telefonlarında HD çekim özelliği bulunuyordu. Rekabet için bunu yeterli bulmayan kuruluş, su altında ortam ayarı yapabilen kameralar geliştiriyor. Bu kameralar, su altında meydana gelebilecek görüntü bozucu etkenleri sıfıra indirecek. Daha kolay anlaşılır olması açısından bunu bir arka efekt olarak da düşünebilirsiniz. Ancak bu efekt bildiklerinizden çok daha farklı. Patentte yer alan bilgilere göre Apple; yeni telefonlarındaki su altı kamera özelliği için yapay zeka kullanacak.

Peki bu yeni su altı kameraları, şirkete ne tür avantajlar katacak?

Huawei ve Samsung karşısında eriyen şirkete güç kazandırması

Çoklu kamera teknolojisi yerine çekim gücünü arttırmak

Çentik teknolojisinde olduğu gibi öncü bir akım yaratmak

Akıllı telefonlardaki hızlı gelişmelere çabuk tepki verebilmek

Yeni kamera teknolojileri şu an için Apple'ın birinci öncelikleri arasında bulunuyor. Sizce de Apple, bu yeni su altı kamerası özelliğiyle ihtişamını geri kazanabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.