Apple’da En Çok Maaş Alan Pozisyonlar Belli Oldu

Yıllardır Dünya’nın en değerli şirketi olma unvanını koruyan Apple’da, şirket çalışanlarının aldıkları maaş miktarları belli oldu. Business Insider’ın araştırmasına göre, Apple’da pozisyonlara göre çalışanlara verilen yıllık maaşlar şu şekilde;

Hardware Mühendisi: 157 Bin 780 Dolar

157 Bin 780 Dolar Kıdemli Tasarım Mühendisi: 162 Bin 988 Dolar

162 Bin 988 Dolar Şef Software Mühendisi: 163 Bin 212 Dolar

163 Bin 212 Dolar Satın Alma Müdürü: 164 Bin 998 Dolar

164 Bin 998 Dolar Kıdemli Pazarlama Müdür: 167 Bin 133 Bin Dolar

167 Bin 133 Bin Dolar Yazılım Geliştirme Müdürü: 168 Bin 692 Dolar

Kıdemli Finans Müdürü: 170 Bin 53 Dolar

170 Bin 53 Dolar Kıdemli Ürün Yöneticisi: 170 Bin Dolar

170 Bin Dolar Uygulama Yazılım Mühendisi: 175 Bin 307 Dolar

175 Bin 307 Dolar Kıdemli Operasyon Müdürü: 179 Bin 211 Dolar

179 Bin 211 Dolar Mühendis (Müdür): 180 Bin 467 Dolar

180 Bin 467 Dolar Software Mühendisi: 181 Bin Dolar

181 Bin Dolar Endüstriyel Tasarımcı: 182 Bin 823 Dolar

182 Bin 823 Dolar Kıdemli Yazılım Mühendisliği Müdürü: 194 Bin 786 Dolar

Kıdemli Mühendislik Müdürü: 204 Bin 100 Dolar

204 Bin 100 Dolar Kreatif Direktör: 210 Bin Dolar

210 Bin Dolar Kıdemli Avukat: 213 Bin 579 Dolar

213 Bin 579 Dolar Yazılım Mühendisliği Direktörü: 230 Bin 551 Dolar

230 Bin 551 Dolar Direktör: 254 Bin Dolar

254 Bin Dolar Kıdemli Direktör: 309 Bin 113 Dolar

Verilere bakıldığında, Dünya'nın en değerli şirketi konumundaki Apple'ın, çalışanlarına gereken değeri verdiği ve oldukça iyi imkanlar sağladığı görülüyor. Çünkü aylık olarak bakılırsa, yukarıda belirtilen pozisyonların her birine 10 bin dolardan fazla maaş ödendiği ortaya çıkıyor. Üstelik verdiği yüksek maaşların yanı sıra Apple, çalışanlarına sağladığı ek imkanlar ve sosyal olanaklar bakımından da oldukça başarılı bir şirket. Apple bu sayede, herhangi bir pozisyon için bir çalışana ihtiyaç duyduğunda, o pozisyon için en iyi kişiyi bulmakta hiç zorlanmıyor ve uzun yıllar boyunca da hiç zorlanmayacak gibi görünüyor.