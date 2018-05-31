  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Apple’da En Çok Maaş Alan Pozisyonlar Belli Oldu

Apple’da En Çok Maaş Alan Pozisyonlar Belli Oldu

Apple Çalışan Maaşları 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet
YORUM YAZ

Yıllardır Dünya’nın en değerli şirketi olma unvanını koruyan Apple’da, şirket çalışanlarının aldıkları maaş miktarları belli oldu. Business Insider’ın araştırmasına göre, Apple’da pozisyonlara göre çalışanlara verilen yıllık maaşlar şu şekilde;

  • Hardware Mühendisi: 157 Bin 780 Dolar
  • Kıdemli Tasarım Mühendisi: 162 Bin 988 Dolar
  • Şef Software Mühendisi: 163 Bin 212 Dolar
  • Satın Alma Müdürü: 164 Bin 998 Dolar
  • Kıdemli Pazarlama Müdür: 167 Bin 133 Bin Dolar
  • Yazılım Geliştirme Müdürü: 168 Bin 692 Dolar

Apple Çalışan Maaşları 2

  • Kıdemli Finans Müdürü: 170 Bin 53 Dolar
  • Kıdemli Ürün Yöneticisi: 170 Bin Dolar
  • Uygulama Yazılım Mühendisi: 175 Bin 307 Dolar
  • Kıdemli Operasyon Müdürü: 179 Bin 211 Dolar
  • Mühendis (Müdür): 180 Bin 467 Dolar
  • Software Mühendisi: 181 Bin Dolar
  • Endüstriyel Tasarımcı: 182 Bin 823 Dolar
  • Kıdemli Yazılım Mühendisliği Müdürü: 194 Bin 786 Dolar

Apple Çalışan Maaşları 3

  • Kıdemli Mühendislik Müdürü: 204 Bin 100 Dolar 
  • Kreatif Direktör: 210 Bin Dolar
  • Kıdemli Avukat: 213 Bin 579 Dolar
  • Yazılım Mühendisliği Direktörü: 230 Bin 551 Dolar
  • Direktör: 254 Bin Dolar
  • Kıdemli Direktör: 309 Bin 113 Dolar

Verilere bakıldığında, Dünya'nın en değerli şirketi konumundaki Apple'ın, çalışanlarına gereken değeri verdiği ve oldukça iyi imkanlar sağladığı görülüyor. Çünkü aylık olarak bakılırsa, yukarıda belirtilen pozisyonların her birine 10 bin dolardan fazla maaş ödendiği ortaya çıkıyor. Üstelik verdiği yüksek maaşların yanı sıra Apple, çalışanlarına sağladığı ek imkanlar ve sosyal olanaklar bakımından da oldukça başarılı bir şirket. Apple bu sayede, herhangi bir pozisyon için bir çalışana ihtiyaç duyduğunda, o pozisyon için en iyi kişiyi bulmakta hiç zorlanmıyor ve uzun yıllar boyunca da hiç zorlanmayacak gibi görünüyor.

Dolgun Maaş ile NASA'da Gezegen Koruyucusu Olmaya Ne Dersiniz? TEKNOLOJİ Dolgun Maaş ile NASA'da Gezegen Koruyucusu Olmaya Ne Dersiniz?

Crytek 3 Aydır Çalışanlarına Maaş Ödeyemiyor OYUN Crytek 3 Aydır Çalışanlarına Maaş Ödeyemiyor

Zor Koşullarda Çalışan Apple Çalışanları Belgesele Konu Oldu TEKNOLOJİ Zor Koşullarda Çalışan Apple Çalışanları Belgesele Konu Oldu

ETİKETLER: Apple apple çalışanları maaş bilgileri apple kaç para maaş veriyor

YORUMLAR