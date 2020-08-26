Apple 'Daha Az İddialı' Bir AirPower Geliştiriyor Olabilir

Apple tarafından 2017 yılında duyurulan ve aradan geçen sürede tam bir yılan hikayesine dönen kablosuz şarj cihazı AirPower, geçtiğimiz sene beklentileri karşılamadığı gerekçesi ile iptal edilmişti. Bloomberg tarafından yayınlanan bazı yeni raporlara göre şirket, 'daha az iddialı' bir kablosuz şarj cihazı ile karşımıza çıkabilir.

Apple AirPower Ne Zaman Satışa Sunulacak?

AirPower'ın en önemli avantajlarından birisi aynı anda iPhone'u, Watch'u ve AirPods'u şarj edebiliyor olması. Öte taraftan Bloomberg'in 'daha az iddialı' olarak yaptığı bu tanımın tam olarak ne anlama geldiğini kestirmek zor gibi gözüküyor. Bu noktada aynı anda bir ya da iki cihazı şarj edebilen bir kablosuz şarj cihazı beklememiz mantıklı olabilir.

Güvenilir ve tutarlı sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şirketin daha küçük bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını açıkladığı için bu yeni rapor, pek çok açıdan tutarlı gibi gözüküyor. Bu noktada önümüzdeki haftalarda düzenlenecek yeni etkinlikte AirPower'ın daha basit bir sürümü ile karşılaşmayı da bekleyebiliriz.

Peki siz bu raporlar ve sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce orijinal projeden daha basit bir yapıya sahip olsa da Apple'ın kablosuz şarj cihazı satışa sunulmalı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.