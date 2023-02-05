Apple, Pro Max'ten Daha Pahalı Bir iPhone Modeli Üzerinde Çalışıyor

Apple'ın üst düzey iPhone'unun fiyatını daha da yükseltmenin yollarını düşünüyor. Apple, Pro Max'i Ultra olarak yeniden markalaştırmak yerine, 2024'te ya da iPhone 16 serisinde Pro Max'in üzerine bir 'Ultra' üst düzey model eklemeyi tartışıyor.

Mark Gurman'ın Bloomberg için hazırladığı son Power On bülteninde yer alan bilgilere göre Tim Cook'un bu haftaki kazanç çağrısında tüketicilerin en iyi telefon için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu ima etmesi, yeni model iPhone ortalama satış fiyatının daha da yükselmesine neden olacak.

Apple, 2017'de 999 dolarlık iPhone X'e geçişle başlayarak en iyi özellikli iPhone modelinin fiyatını istikrarlı bir şekilde yükseltti. Ardından en büyük ekrana ve en iyi pil ömrüne sahip iPhone'u isteyen tüketiciler için fiyatı 1099 dolara çıkarmak üzere 2018'den itibaren seriye bir Max ekran boyutu ekledi. İlk olarak iPhone 13 Pro ile sunulan 1 TB depolama seçeneğini de eklediğimizde günümüzün en iyi iPhone'unun fiyatı 1599 dolara çıkıyor.

Pro Max'ten Daha Üst Düzey Yeni Bir iPhone Modeli Yolda

Tüketiciler, daha ucuz iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'a kıyasla bu döngüde iyi performans gösterdiğine inanılan iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine yönelmeyi tercih ettiklerini apaçık bir şekilde gösterdiler. Varsayımsal bir Ultra model, Max'in 1099 dolarlık taban fiyatının üzerinde olacak.

Ancak Apple, Pro Max'i "Ultra" olarak yeniden adlandırmak yerine, her iki Pro modelinin üzerine daha da üst düzey olacak yeni bir iPhone modeli ekleyebilir. Gurman, yeni üst düzey modelin hangi özellikleri sağlayabileceğinin şu anda belirsiz olduğunu söylüyor ancak daha büyük bir ekranın yanı sıra daha iyi kameralar ve daha da ileri teknoloji çip tasarımlarının da bir olasılık olduğunu belirtiyor.

Apple, Ultra markasını geçtiğimiz yıl Apple Watch ile başlattı. Apple Watch Ultra daha da büyük bir ekran, benzersiz endüstriyel tasarıma sahip titanyum gövde ve gelişmiş dalış özellikleri gibi diğer saatlerde bulunmayan bazı özellikler sunuyor.