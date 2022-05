Apple, Yılın İlerleyen Döneminde Daha Ucuz Apple TV'leri Piyasaya Sürecek

Daha ucuz bir Apple TV bekliyorsanız daha fazla beklemeniz gerekmeyebilir. Cuma günü TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo bir tweet'inde Apple'ın 2022'nin ikinci yarısında "maliyet yapısını iyileştiren" yeni bir Apple TV modelini piyasaya süreceğini söyledi. Kuo'ya göre Apple rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak istiyor.

Apple şu anda web sitesinde ve perakende mağazalarında üç Apple TV modeli satıyor. İlk olarak Apple TV 4K, 179 dolara 32 GB depolama alanı ve 199 dolara 64 GB depolama alanı ile geliyor. Geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra bile piyasadaki en güçlü cihazlarından biri olduğunu belirtmek gerek. Bunun dışında Apple, Apple TV HD'yi 32 GB depolama alanıyla 149 dolara satıyor. Sağlam bir donanım olduğunda herkes hem fikir ancak piyasadaki muadillerine kıyasla fiyatı küresel çapta gerçekten pahalı.

Daha bu hafta Roku, Voice Remote Pro'sunu üst düzey Roku Ultra ile birlikte kutuya dâhil edeceğini duyurdu. Roku Ultra, 100 dolara 4K, HDR, Dolby Vision ve Dolby Atmos'u destekliyor. İşte buradaki önemli nokta, Apple'ın 1080p oynatıcısından 50 dolar ve en ucuz 4K modelinden 80 dolar daha ucuz. Eğer Apple'ın ekosistemine körü körüne bağlı değilseniz Apple'ın aksine daha iyi özelliklere daha ucuz muadillerini bulmak mümkün.

Apple will launch a new version of Apple TV that improves cost structure in 2H22. I think that Apple's aggressive strategy of integrating hardware, content, and service amid the recession will help close the gap with its competitors.