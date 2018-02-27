Apple'dan 3 Yeni Model: 6.5 inçlik iPhone Geliyor

Geçtiğimiz yıl sunduğu iPhone modellerinden istediği başarıyı elde edemeyen Apple, bu yıl tanıtacağı cihazlarla çok konuşulacak gibi gözüküyor. Yeni gelen raporlarda şirketin her segmente uygun üç yeni model üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Bir süre önce sızdırılan ve sadece bir iddia olan bu bilgi hakkında daha fazla detay öğrendik. Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple, bu yıl tanıtacağı cihazlar ile Android tabanlı telefonlara büyük darbe indirecek. 6.5 inç boyutunda olacak en büyük iPhone modeli Galaxy S9 ile rekabet edecekken ayrıca orta modelin iPhone X'in yeni versiyonu olacağı söyleniyor. Bir diğer model ise diğer amiral gemilerine kafa tutacak özelliklere sahip olacak.

iPhone Tarihinde Bir İlk Yaşanacak

Apple, iPhone tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 6.5 inçlik bir model sunacak. Bu modelin Note 8'in ekranından bile daha büyük olacağını ve üst seviye donanımla geleceğini belirteyim. OLED ekran ve çift SIM kart desteğini barındıracak olan 6.5 inçlik iPhone, 1242x2688 piksel ekran çözünürlüğe ve altın renk seçeneğine sahip olacak. iPhone X'un dillerden düşmeyen ekranının 1125x2436 çözünürlüğünde olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

iPhone X'a göre düşük fiyat etiketiyle ve daha güçlü özelliklerle sunulacak bu üç modelin, D32 ve D33 olarak adlandırıldığını ifade ediliyor.

A12 Yonga Setinden Güç Alacaklar

Sonbaharda tanıtılacak 6.5 inçlik ve 5.8 inçlik sürümlerde A12 çipinin yer alacağı ve yine kullanıcıları şaşırtacak kapasitede RAM bulunacağı söyleniyor. Son olarak bu cihazların, Haziran ayında WWDC 2018 etkinliğinde tanıtılacak olan iOS 12 işletim sistemine sahip olacaklarını da belirteyim.