Apple’dan AirPods 2 Mi Geliyor?

Apple’ın 2016 yılında satışa sunduğu kablosuz kulaklığı AirPods büyük ilgi görmüştü. Airpods 2 modelinin ne zaman geleceği ise uzun zamandır merak ediliyordu. Barclays analistlerinden gelen son açıklamalarına göre, AirPods 2 için 2019’u beklememiz gerekiyor.

AirPods, piyasaya çıktığı günden bu yana oldukça iyi satış rakamları yakalamasına rağmen, cihazın özellikle su geçirmezlik ve gürültü engelleme yönlerinden zayıf olması, yeni modelin ne zaman geleceği sorularını gündeme getirdi.

Daha önce iPhone 8 ve iPhone X satışlarının iPhone 7’ye nazaran çok daha düşük olacağını da doğru tahmin etmeyi başaran analiz şirketi Barclays, AirPods’un 2018 yılı satış tahminini ve AirPods 2’nin çıkış tarihini içeren raporunu yayınladı. Raporadaki analizlere göre, yeni kulaklık modeli gelişmiş gürültü filtreleme ve su geçirmezlik özelliğiyle 2019’da piyasaya çıkarılacak ve Apple bu yıl 30 milyon AirPods satışı gerçekleştirecek.

Bloomberg de, yeni bir ikinci nesil kulaklık modelinin bu yıl içerisinde “Siri” ses asistanı özelliğiyle birlikte gelebileceğini ve 2019 yılında da daha gelişmiş başka bir modelin tanıtılabileceğini iddia etmişti.

Yeni kulaklığın suya dayanıklı olması ve dış sesleri engelleme özelliğinin arttırılması bekleniyor. Fakat AirPods’un küçük yapısı itibariyle, dış sesleri engelleme özelliğinin Beats Studio 3 modelindeki kadar başarılı olmasının mümkün olamacağı söyleniyor. Ayrıca kulaklığın tasarımında da bazı değişiklikler yapılacağı tahmin ediliyor.