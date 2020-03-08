Apple'dan Bozuk Ekranlı iPad Air'lar İçin Ücretsiz Tamir Programı

Apple, iPad Air için yeni bir ücretsiz onarım programı başlattı ve aniden ekranı kararan veya siyahlaşmaya başlayan üçüncü nesil bir iPad Air cihazınız varsa bu programla ilgili olabilirsiniz.

Cupertino merkezli şirketin başlattığı programa göre sınırlı sayıda üçüncü nesil iPad Air tabletlerinin ekranları belirli koşullar altında kalıcı olarak siyahlaşabiliyor. Soruna tam olarak neyin sebep olduğunu belirtmeyen Apple, global kapsamda başlatılan bu programda ekranı kararan cihazların ücretsiz tamir edileceğini söylüyor.

"Blank screen" olarak adlandırılan bu sorun yüzünden iPad Air ekranının görüntü vermeyi kesmeden önce kısa bir süre boyunca yanıp sönme veya titreme eğiliminde olduğu belirtildi. Onarım programı, Mart 2019 ile Ekim 2019 arasında üretilen üçüncü nesil iPad Air'leri kapsamakta.