Apple'dan Çinli Çalışanlara Yardım Paketi: iPad ve Dahası!

Corona Virüsü nedeni ile işleri büyük bir sekteye uğrayan Apple, bazı çalışanlarına kendi ürünlerinden oluşan bir yardım paketi dağıttı. İşte merak edilen detaylar!

Yeni iPad ve Dahası

Çin genelinde yayılan Corona Virüsü Apple'ın üretim ortaklarından Foxconn ve Wistron gibi şirketlerin üretimi duraklatmasına yol açtı. Üretim hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeni ile önümüzdeki dönemlerde çıkış yapması beklenen (iPhone 9 gibi) bazı ürünlerde gecikmelerin yaşanması muhtemel.

Eğer hastalık yayılmaya devam ederse ve işin içinden çıkmak daha zor bir konuma gelirse iPhone 12 modellerinde dahi bazı gecikmeler yaşanabilir ki bu sorun yalnızca Apple'ı değil pek çok şirketi etkiliyor.

Apple koronavirüsün işini nasıl etkilediğini yakından izlese de çalışanların (ve diğer insanların) bazı acılar çektiğinin farkında. Şirket karantina altına alınan bölgelerde çalışan kişilere bir yardım paketi göndererek onlara destek oldu. Gönderilen pakette bir adet mektup yer alıyor ve o mektupta şu ifadelere yer verilmiş:

Değerli çalışanlarımız, Umarız bu not sizi sağlıklı ve iyi bulur. Sizinle olan son iletişimden bu yana oldukça zor zamanlar geçiriyoruz ve sizin güçlü kalacağınızdan eminiz. Karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz ve Apple ekibi adına size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Size gönderdiğimiz kitte çocukların çevrim içi öğrenimini kolaylaştırıcı ve evde uzun süre kalacakları için zaman geçirmelerine yardımcı olacak konfor öğeleri ve bir iPad bulacaksınız.

Pakette Ne Var?

Paketin içinde hemen yukarıdaki mektuba ek olarak bir adet iPad 10.2 yer alıyor. Ayrıca bir adet yüz maskesi, bir adet termometre, bir adet el dezenfektanı, birkaç adet dezenfekte edici mendil ve gıda malzemeleri yer almakta.

Peki siz Apple'ın attığı bu adım hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.