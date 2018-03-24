Apple'dan Engellilere Emojili Destek

Duygu ve düşünce bildirmek için mesajlaşmaların vazgeçilmezlerinden olan emojilere Apple'dan farklı bir destek geldi. Engelli vatandaşlara dikkat çekebilmek adına Apple, 13 farklı emoji taslağını Unicode Konsorsiyum’a sundu.

Farklı türdeki engellere dikkat çekebilmek adına bu tip emojiler geliştirdiğini ifade eden Apple, işitme, görme ve yürüme gibi zorluklara bağlı olan emojiler geliştirdi. Apple emojilerinin arasında tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve rehber köpekleri gibi detaylar bulunuyor. Bu anlamda her türlü engele destek sağlamayı hedefleyen ABDli şirket, toplumun engelli insanlara karşı hassasiyetin artmasını planlıyor.

Telefon klavyelerimizdeki yüzlerce emojinin arasında kısa süre içerisinde yer alması planlanan emojilerin tam olarak tamamlanmadığı belirtildi. "Bu tüm olası engellerin tam bir listesi değil fakat önerimiz kabul edildiği takdirde benzeri bir çok emojiyi sağlayacağız" şeklinde açıklamada bulunan Apple, emojileri geliştirirken çeşitli engelli derneklerinden yardım aldıklarını da dile getirmeyi ihmal etmedi. Bunların arasında Amerikan Körler Derneği, Serebral Palsy Vakfı ve Ulusal Sağırlar derneği gibi toplulukların bulunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz içerisinde 157 yeni emojiyi sunan Unicode'un bu emojileri de kısa bir süre içerisinde onaylaması bekleniyor. Apple'ın bu farkındalığı başlatmasıyla birlikte klavyelerimizde onlarca engeli hatırlatacak emoji yer alacak. Ayrıca emojilerin onaylanmasıyla birlikte önümüzdeki yılın ilk yarısında kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor.