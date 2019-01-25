Apple'dan Eski Samsung Yöneticisine Önemli Görev

Apple, Samsung’un batarya bölümünün eski yöneticisini kendi batarya geliştirme çalışmalarına yönetici olarak atadı.

Cupertino merkezli şirket, eskiden Samsung SDI’da yöneticilik yapan Soonho Ahn’ın, Batarya Geliştirme Bölümü’nün Genel Başkanı olmasına karar verdi. Bu gelişme, Ahn’nın LinkedIn profilindeki büyük kariyer değişimini fark eden Bloomberg tarafından ortaya çıkarıldı.

Ahn, Aralık 2018’den bu yana Apple adına çalışıyor. Daha önce ise, iki yıl boyunca Yeni Nesil Bataryalar ve Malzemelerin İnovasyonu için SVP olarak görev yaptığı Samsung’da, toplamda dört yıl boyunca çalışmıştı. Samsung’daki görevinde Ahn, sadece mobil cihazlar için değil, elektrikli cihazlar ve araçlar için de yeni batarya teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumluydu.

Samsung SDI şirketi, Samsung’un bir yan kuruluşu olarak çalışıyor ve hatta yıllar önce iPad'ler ve MacBook'lar için batarya tedarik etmesiyle biliniyor. Daha sonrasında ise Apple, ihtiyaç duyduğu bileşenler için diğer şirketlere güvenmeye bir son vermiş ve tedarikçilerini değiştirmişti.

Örneğin 2018 yılının ortalarında, Apple’ın artık kendi laptoplarında Intel işlemcilerini kullanmak istememesi ve bu işlemcilerin yerini alması amacıyla özel Mac işlemciler üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Hatta bazı eski Intel çalışanlarının da Apple’ın kendi işlemcisini geliştirmesine yardım ettiğine dair söylentiler ortaya atılmıştı.