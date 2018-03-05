Apple'dan Gelen e-Postalara Dikkat: Dolandırılabilirsiniz!

Eminim e-Posta gelen kutunuzdaki tüm maillere itibar etmiyorsunuzdur. Malum dolandırıcılık aldı başını gitti, 'e hala bu mesajlara kananlar da gitsin mağarada yaşasın' diyor olabilirsiniz. Ancak biz bilinçlenip gözümüzü açtıkça, dolandırıcıların yöntemleri de aynı hızla gelişiyor!

Şöyle ki, yeni moda dolandırıcılık artık büyük markaların isimlerini kullanarak insanların güven duygularından beslenmek üzerine kurulu. Son günlerde 'Apple' tarafından atıldığı görünen maillerde, kullanıcıların YouTube Red'in reklamsız sürümünü 1 ay boyunca ücretsiz kullandıklarını eğer devam etmek isterlerse aylık 144 dolar ödemeleri gerektiğini yazıyor.

Olayın içeriğini öğrenmek isteyip linke tıklayan kullanıcılar, banka kartı bilgilerini girmeleri gereken bir sayafayla karşılaşıyor. Malum normal şartlarda bu bilgilerle kimse siz onay vermeden herhangi bir işlem yapamaz. Ancak işin dolandırıcılığı burada başlıyor ve siber korsanlar banka kartı bilgilerinizi kullanarak hesabınızı hackelemeyi başarıyor.

Mailin App Store'dan geliyormuş gibi görünmesi kullanıcıları otomatik olarak rahatlatıyor. Bu sebeple uzmanlar özellikle bilinen marka ve şirketlerin adlarının kullanımının yaygınlaştığını belirtiyor. Hani bir laf var ya, "Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin" diye, hah işte! Bu devirde Apple'a, YouTube'a falan da güvenmeyeceksin!