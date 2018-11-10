Apple’dan iCloud Türkiye Fiyatlarına Şok Zam!

Apple’dan bugün Türkiye’deki kullanıcılarını üzecek bir haber geldi. iCloud fiyatlarına yapılan zam sonrası kullanıcıların aylık olarak ödeyeceği ücretler neredeyse iki katına çıktı.

Apple yeni fiyatlandırma konusunda kullanıcılarına gönderdiği e-posta’da, mevcut iCloud ödeme planı olanların yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ücret ödemeye başlayacağını bildirdi.

Bugüne kadar kullanıcılar 200 GB iCloud depolama alanını aylık 11.99 TL ücret ödeyerek kullanıyordu. Zamlar sonrasında ise artık aylık 19.99 TL ücret ödenecek. 200 GB’lık depolama alanının yurt dışındaki kullanım bedelinin de 2.99 dolar (yaklaşık 16 TL) olduğu biliniyor.

iCloud sayesinde Apple kullanıcıları cihazlarındaki verileri yedeklemek için, bilgisayar başına geçip iTunes'u kullanarak kendileri manuel yedekleme yapmak zorunda kalmıyor. Bunun yerine fotoğraflar, belgeler ve telefon rehberi gibi telefonlarındaki hemen hemen her şeyi bulut'a yedekleyebiliyor.

iPhone ve iPad’ler Wi-Fi ile internete bağlı olduğunda tüm cihaz otomatik olarak yedeklenebiliyor. Apple iCloud hizmetinde 5 GB depolama alanını ücretsiz olarak sunuyor. 5 GB’ı yetersiz bulan kullanıcılar ise 50 GB, 200 GB, 1 TB gibi farklı depolama seçeneklerini tercih edebiliyor.