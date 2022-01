Apple'dan İddialı Drama Dizisi: Pachinko

Apple'ın Min Jin Lee'nin en çok satan romanından uyarlanan drama dizisi Pachinko için prömiyer tarihi belirledi ve uluslararası "Pachinko" dizisininin ilk bakış görüntülerini paylaştı. İşte dizi hakkında merak edilen her şey!

Apple Dizisi Pachinko Görselleri Paylaşıldı

Apple TV+, ilk üç bölümüyle 25 Mart'ta dünya çapında gösterime girecek olan yeni dizisi Pachinko'nun ilk bakış görüntülerini yayınladı. Sekiz bölümlük dizinin sonraki bölümleri 29 Nisan'a kadar her Cuma günü platform üzerinden izleyenlerin beğenisine sunulacak. Min Jin Lee'nin aynı adlı en çok satan romanından uyarlanan Pachinko, ilk büyük üç dile sahip (İngilizce, Korece ve Japonca) ABD dizisi olacak.

Destan, tek bir Koreli aileyi merkezine alıyor olacak. Dizi, eski WME ortağı Theresa Kang-Lowe'un Blue Marble Pictures şirketinin ilk projesi olacak ve başrollerde Oscar ödüllü Youn Yuhjung (Minari), Koreli süperstar Lee Minho, aynı zamanda Hulu'nun Devs'inde rol alan eski Broadway yıldızı Jin Ha yer alıyor.

Soo Hugh (The Terror, Apple's See), 2017 yılında Ulusal Kitap Ödülü finalisti olan romanı uyarladı ve showrunner olarak görev yapıyor. Hugh ve Kang-Lowe, Media Res'ten Michael Ellenberg ve Lindsey Springer ile birlikte yürütücü yapımcılık yapacak. Dizinin yönetmenliğini ise, her biri dört bölüm yöneten Kogonada ve Justin Chon yapacak. Aşağıda Apple TV+ Pachinko'un ilk bakış fotoğrafına göz atabilirsiniz.

Pachinko Dizisi Hakkında: Pachinko dizisi, Koreli bir göçmen ailenin dört neslinin, Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan destansı umutlarını ve hayallerini konu alıyor. Dizinin başrollerinden Lee Min Ho, organize suçla bağları olan zengin ve güçlü bir tüccar Hansu karakterini canlandırıyor. Bir sır saklayan ve yasak bir aşkın peşinde koşan gizemli bir karakterdir. Yasak bir aşkla başlayan hikaye; savaş ve barış, aşk ve kayıp, zafer ve hesaplaşmaların anlatıldığı Kore’den Japonya ve Amerika’ya uzanan bir destanı anlatacak.

Peki siz Apple'ın iddialı drama dizisi Pachinko hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.