Apple’dan iPhone 11 Üretimini Arttırma Kararı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, popüler akıllı telefonu iPhone 11’in üretimini arttırma kararı aldı. Buna göre cihazın 8 milyon adet daha fazla üretilmesi planlanıyor.

Apple geçtiğimiz ay yeni iPhone modellerini piyasaya sürmüştü. Birçok analist iPhone satışlarında artış beklemese de, görünüşe göre iPhone 11 taleplerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

Üretim 8 Milyon Adet Artacak

Nikkei Asian Review’in haberine göre, iPhone 11 üretimini arttırmaya karar veren Apple, telefonun toplam üretim öngörüsünün yüzde 10’una karşılık gelen 8 milyon adet daha fazla cihaz üretimi için düğmeye bastı.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan bu habere göre, bu gelişmeyle birlikte 2019 yılındaki toplam iPhone üretimi de geçen yıla göre artmış olacak. Halbuki önceki tahminlerde, düşük talep gelmesi beklendiği için iPhone üretiminin geçen yıla göre daha az olacağı sanılıyordu ve bu nedenle üretim miktarları da yüksek seviyede planlanmamıştı.

20 Eylül’de satışa sunulan iPhone 11, 699 dolarlık (yaklaşık 4.000 TL) fiyatıyla Apple’ın 'bütçe dostu' iPhone’u olarak lanse ediliyor.