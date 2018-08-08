Apple'dan iPhone Kullanıcılarını Dinlemiyor Açıklaması

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, Amerika Birleşik Devletleri meclis üyelerine açıklama yaptı. Şirket, iPhone’ların kullanıcının onayı olmadan kullanıcılarını dinlemediğini, üçüncü parti uygulamaların ise kullanıcı dinleme yapamadığını dile getirdi.

(Greg Wildon)

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Greg Walden, Marsha Blackburn, Gregg Harper ve Robert Latta, Apple’ın CEO’su Tim Cook ve Google’ın çatı şirketi Alphabet’in Başkanı Larry Page’e mektup göndermişlerdi. Gönderdikleri mektupta akıllı telefonların “kullanıcılarını dinleyerek” veri toplayıp toplamadığını sunan temsilciler, “Okey Google” ve “Hey Siri” gibi komutlardan sonra yapılan aramaların toplanmasına dair endişelerini de dile getirmişlerdi.

Oregon eyaletini temsil eden, aynı zaman Enerji ve Ticaret komisyonlarında bulunan Greg Walden’a cevap niteliğinde bir mektup gönderen Apple, “iPhone, Siri komutu verilirken ya da Siri’ye sorulan sesli komutları kaydetmiyor” açıklamasını yaptı. Bunun yapılabilmesi için kullanıcının net şekilde mikrofonun kullanımını onaylaması gerektiğini ve dinleme yapacak uygulamaların bunu kullanıcılarına net şekilde söylemeleri gerektiğini belirtti.

Apple tarafından verilen hızlı cevaptan sonra Alphabet tarafından gelecek cevap merak konusu olurken, yakın zaman önce Amerikan Kongresi kullanıcı verilerini Facebook skandalı sonrasında ana gündem maddesi haline getirmişti. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in kongre önünde ifade vermesinden sonra çeşitli eyaletlerin temsilcileri, kullanıcı verilerinin kullanımına dair araştırmalarını sıklaştıracaklarını belirtmişlerdi.