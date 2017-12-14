Apple'dan iPhone Lazerleri Üreten Şirkete 390 Milyon Dolarlık Yatırım

Teknoloji devi Apple, bu yılın başlarında ABD içindeki yatırımlarını artıracağını açıklamıştı. Bu iş için 1 milyar dolarlık bir fon oluşturan marka, bir dikey kavite yüzeye yayılan lazer şirketi (VCSEL) olan Finisar'a 390 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Öncelikle bu yatırımın ne anlama geldiğini soru-cevap şeklinde ilerleyerek inceleyelim. VCSEL, yani vertical cavity surface emitting laser, dikey kavite yüzeye yayılan lazer anlamına geliyor. Peki bu ne demek? Bir yarı iletken, dikey boşluğu silindirik olan, ışını dikey olarak üretilmiş bir silikon devre yüzeyinden ışık yayan bir çeşit lazer diyot demek. Finisar şirketi ne yapıyor? Finisar, Apple ürünlerinin ihtiyaç duyduğu bu lazerleri üretiyor. Peki hangi Apple ürünleri? Face ID, Animoji, portre modu, Airpods ve daha pek çok ürün.

Finisar işte bu Apple ürünlerinin gereksinim duyduğu VCSEL'leri üretmek için Teksas'ta bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Apple'ın satın alacağı lazerlerin yüzde 100'ünün de bu tesisten çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bu satın alım, üretimini ülke içine kaydırmak isteyen bir şirket için mantıklı bir yatırım gibi görünüyor.

İşin ilginç yanı, Apple'ın 2019 yılında tanıtacağı iPhone'larda lazer tabanlı 3B sensörler olması konuşuluyordu. Finisar şirketinin satın alımı da bu dedikoduların ardından gerçekleşti. Konuyla ilgili Apple'dan bir açıklama yok ancak bizler lazer tabanlı teknolojileri 2019 yılında iPhone'da göreceğimizi düşünüyoruz.

Siz ne dersiniz?