Apple'dan Karaokeli Animoji Reklamı

iPhone X ile birlikte tanıtılan ve yepyeni bir özellik olduğu söylenen Animoji hakkında yeni bir reklam yayınlandı. Reklamda, Animoji ile yapılan karaokelere yer veren Apple, yeni bir akıma da yol açabilir. Ayrıca ilk olarak Harry McCracken’ın Twitter’dan paylaştığı Animojili karaoke videosu, kısa sürede iPhone X sahipleri arasında da oldukça popüler oldu.

Animoji özelliğiyle bir hayli ses getirmeyi başaran Apple şirketi, birçok yoruma maruz kalsa da Animoji özelliğini kullanıcılara sevdirmeyi başardı gibi görünüyor. Son zamanlarda "Animoji ile karaoke" videoları YouTube, Facebook veya Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılıyordu. iPhone X sahipleri tarafından paylaşılan bu karaoke videolarına Apple şirketi de sessiz kalmadı ve eğlenceli bir reklam hazırladı.

Reklama göz attığımızda ise şirket pek çok karaktere yer vererek reklamı hareketli tutmaya çalışmış. Big Boi'nin All Night şarkısına karaoke yapan Animoji karakterleri, videonun başında görünüyor ve kulaklarını hareket ettiriyor, kafalarını öne ve arkaya sallıyorlar. Ayrıca Apple'ın Twitter gündemine uzak olmaması ve kısa sürede güzel bir reklam hazırlaması gözlerden kaçmıyor.

Sizce Apple sosyal medyada yeni bir trend yaratabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.