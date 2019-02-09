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  4. Apple'dan Kullanıcı Verilerini Depolayan Uygulamalara Ambargo

Apple'dan Kullanıcı Verilerini Depolayan Uygulamalara Ambargo

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil

Geçtiğimiz günlerde Apple'dan geliştiricilere yapılan bir açıklamada kullanıcıların bilgilerini kaydeden uygulamalar kodlarının kaldırılması gerektiği söylendi; eğer kaldırılmazsa uygulamaların App Store'dan silinebileceği ifade edildi.

TechCrunch üzerinden ortaya atılan bir iddiada App Store'da yer alan pek çok uygulamanın veri topladığı belirtildi. Kullanıcıların bilgisi olmadan verileri depolayan ve kullanıcıların ekranlarını gizlice kaydeden bir analitik aracı kullanıldığını belirten araştırma, Apple'ın, iOS geliştirici ekiplerine çeşitli ambargolar uygulamasına neden oldu.

Yayınlanan raporda Expedia, Hollister ve Hotels.com gibi popüler şirketlerin, uygulamalarındaki ekranları kaydetmek için bir analitik aracı kullandıkları aktarıldı. Veri depolama aracını kullanıcılardan gizli kullanan uygulamaların Apple tarafından silinebileceği ifade edildi. Geliştirici ekiplerine uyarı mesajı yollayan ABD'li şirket, kullanıcı gizliliği konusundaki kuralların sabit olduğuna vurgu yaptı.

App Store'un Gizlilik Kurallarına Uymayanları Kaldırabiliriz

Konu hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunan Apple, kullanıcıların sakin olmasını ve gerekli adımı atacaklarını şu şekilde dile getirdi: "App Store kurallarına göre, uygulamaların açık bir kullanıcı onayı talep etmesi dahilinde kaydetme veya başka bir kullanıcı aktivitesi kaydı yaparken gösterge sağlamasını gerekir. Bu katı gizlilik şartlarını ve kurallarını ihlal eden geliştiricileri haberdar ettik ve gerekirse harekete geçeceğiz” 

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