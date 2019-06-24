Apple’dan Müjde Var: MacBook Pro’ların Bataryaları Ücretsiz Değişecek

Apple'ın gözde ürünleri arasında yer alan MacBook Pro’lar ile ilgili sevindirici bir haber geldi. 15 inç MacBook Pro ürünlerinde değişim kampanyasını başlatan Apple, bu değişimde sadece bataryaları öne sürüyor. Böyle bir kararın alınmasında son dönemlerde ortaya çıkan MacBook Pro batarya ısınma sorunları gösteriliyor. İşte haberimizin detayları.

Bizleri takip ediyorsanız muhtemelen MacBook Pro modelleri ile ilgili aşırı ısınmadan kaynaklı yanma veya patlama haberlerini görmüşsünüzdür. Özellikle de Eylül 2015 ve Şubat 2017 tarihleri arasında alınan MacBook Pro ürünlerinde bu tarz şikayetler çok fazla oluyor. Yanmanın en önemli nedeni olarak aşırı ısınma sorunu gösteriliyor.

MacBook Pro’ların bataryaları yaralanmalara neden olabilir

Bilgisayarla ilgili en önemli sorunların başında aşırı ısınma sorunu geliyor. Özelliklede bataryaların kalitesiz materyallerden üretilmesi bu sorunu daha da büyütebiliyor. Hatta bazıları bu tarz problemlerden dolayı yaralanabiliyor. Apple müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için MacBook Pro modellerini kullanan kişilere bir kampanya başlattı.

Apple’ın ana sayfasında yer alan yeni bir destek bölümü kullanıcılardan gelen talepleri değerlendiriyor. Yukarıda da belirtildiği gibi Eylül 2015 ve 5 şubat 2017 tarihleri arasında alınan bütün MacBook Pro modellerinde değişim geçerli. Bunun dışında kalan ürünlerin, hiçbir şekilde bataryalarında değişim yapılmayacak.

Apple tarafından açılan bu destek sayfası, şu an için sadece bazı müşterilere hizmet veriyor. Yakın bir zaman içerisinde bütün Apple kullanıcıları bu sayfadan yararlanabilecek. Eğer sizler de bu hizmetten yararlanırsanız, tüm aşamaları yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.